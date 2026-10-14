PRE MEGAN JE POSTOJALA JE SAMO - ONA: Hari je želeo da je oženi, ali je odbila kraljevski život, evo gde je danas njegova prva ljubav

Nekadašnja devojka princa Harija izabrala je život daleko od kraljevskih dvora i medijske pažnje, pokazujući da je ponekad najveća sreća upravo u životu daleko od reflektora.

Čelsi Dejvi, danas 40-godišnjakinja, bila je u vezi sa princom Harijem od 2004. do 2011. godine.

NJihova ljubavna priča se odvijala pod neprestanom lupom medija, a upravo je Čelsi na kraju odlučila da ode. Prema rečima kraljevskog biografa Roberta Lejsija, koji je o tome pisao u svojoj knjizi "Battle of Brothers", Hariju je rekla da nije spremna iste žrtve kao Kejt, posebno na odricanje od privatnosti i život pod stalnim budnim okom javnosti. Ta odluka je oblikovala sve što je usledilo.

Nakon raskida, Čelsi je tiho usmerila svoju energiju ka novom životu. Hotelijer Sem Katmor-Skot ušao je u njen život 2020. godine, a njihovo venčanje u maju 2022. bilo je intimna, nenametljiva ceremonija, upravo onakvu kakvu je oduvek zamišljala.

Danas živi na Mauricijusu, vodi vlastiti brend nakita Aya i majka je troje dece. Kako zapravo izgleda njena svakodnevica, daleko od Kensingtonske palate?

Na fotografiji koju je Čelsi nedavno podelila na Instagramu nalaze se dvoje od njeno troje dece. Mala Kloi rođena 2024. godine, snimljena je usred trčanja po pristaništu. Nosi traper haljinicu, a dugu plavu kosu ima svezanu u mali rep. Odmah pored nje nalazi se stariji brat Leo, rođen 2022. godine, koji nosi majicu sa Spajdermenom i crne kratke pantalone. Najmlađi član porodice, Fin, rođen u martu 2026., nije na fotografiji, no njegov dolazak se itekako oseća u svakodnevnom porodičnom ritmu.

Nešto je posebno u tome koliko fotografija deluje obično, a istovremeno promišljeno. Nema istaknutih dizajnerskih brendova ni oznaka koje bi otkrivale lokaciju luksuznog odmarališta. Samo dvoje dece koja uživaju u odrastanju na ostrvu, potpuno nesvesna da je njihova majka nekada bila deo života britanske kraljevske porodice. Fotografija je skoro savršena ilustracija odluke da se izabere mir i da se u toj odluci istraje.

Nije samo ona rekla ne

Čelsina odluka ima zanimljiv presedan unutar iste porodice. Godine 1980., godinu dana pre nego što je Dajana Spenser pristala da se uda za tadašnjeg princa Čarlsa, Harijev otac je zaprosio Amandu Knečbul, unuku lorda Mauntbatena. Ona ga je odbila skoro iz istog razloga, izbliza je videla kako izgleda život unutar kraljevske porodice i nije želela da se odrekne svoje nezavisnosti.

Amanda je posle izgradila miran i ispunjen život daleko od palate. Dve generacije, dva princa i dve žene koje su unapred razumele cenu koju bi morale platiti za život pod krunom.

Želela je miran život

Čelsi Dejvi nekada je donela odluku koju mnogi nisu mogli da razumeju: okrenula je leđa princu. Godinama kasnije čini se da je tačno znala šta radi. Vlastiti brend nakita koji je sama izgradila, brak utemeljen na privatnosti i troje dece koja odrastaju uz miris mora i pesak pod nogama, tako može izgledati život nakon odluke da se odustane od reflektora, kada zaista ostanete verni takvoj odluci.

(Stil)

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