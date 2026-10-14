KAKO SE SPREMA ORIGINALNA KARBONARA? Italijani ne mogu da vide pavlaku za kuvanje

Recept za tradicionalnu italijansku pastu karbonaru, pripremljenu od špageta, slanine, žumanaca, sira i sveže mlevenog crnog bibera.

Tajna savršeno kremastog sosa je u pravilnom sjedinjavanju jaja, sira i malo vode od kuvanja testenine, bez dodatka pavlake. Jednostavno, brzo i puno autentičnog italijanskog ukusa.

Saveti za najbolji ukus

Za kremast sos: koristite vodu od kuvanja testenine bogatu skrobom i umešajte jaja tek kada sklonite tiganj sa vatre.

Za autentičan ukus: prednost dajte guancialeu i siru Pecorino Romano. Ako ih nemate, možete koristiti kvalitetnu pančetu i parmezan.

Za savršenu teksturu: testeninu kuvajte al dente, a sos sjedinite brzo kako jaja ne bi postala kajgana.

Za dodatnu aromu: koristite obilje sveže mlevenog crnog bibera, koji karbonari daje prepoznatljiv ukus.

Sastojci

200 g špageta

100 g guancialea (suve svinjske obraze) ili kvalitetne pančete

3 žumanceta

50 g narendanog sira Pecorino Romano ili parmezana

Sveže mleveni crni biber po ukusu

So po potrebi

Malo vode od kuvanja testenine

Priprema

Skuvajte špagete

U velikom loncu zagrejte vodu do ključanja, blago je posolite i dodajte špagete. Kuvajte ih prema uputstvu na pakovanju, tako da ostanu al dente. Pre ceđenja sačuvajte jednu šolju vode od kuvanja testenine.

Pripremite meso

Guanciale ili pančetu isecite na tanke trake ili kockice. Stavite ih u tiganj i pržite na umerenoj do tihoj vatri dok ne postanu zlatni i hrskavi, a masnoća se istopi. Sklonite tiganj sa vatre i ostavite da se malo prohladi.

Napravite sos od jaja i sira

U činiji umutite žumanca, dodajte narendani Pecorino Romano i obilnu količinu sveže mlevenog crnog bibera. Mešajte dok ne dobijete gustu, ujednačenu smesu. Po potrebi dodajte kašiku vode od kuvanja testenine kako biste je lakše sjedinili.

Sjedinite testeninu i meso

Kuvane špagete prebacite direktno u tiganj sa guancialeom i njegovom otopljenom masnoćom. Dobro promešajte kako bi se testenina obložila masnoćom i upila aromu mesa.

Napravite kremasti sos

Sačekajte da se tiganj malo prohladi, pa dodajte smesu od žumanaca i sira. Brzo i neprekidno mešajte, postepeno dodajući malo tople vode od kuvanja testenine, dok ne dobijete gladak, svilenkast i kremast sos. Po potrebi dodajte još malo vode, ali pazite da sos ne postane previše redak.

Poslužite karbonaru

Odmah rasporedite testeninu na tanjire. Preko svake porcije dodajte još malo narendanog sira Pecorino Romano i sveže mlevenog crnog bibera. Poslužite dok je pasta topla i sos savršeno kremast.

Uživajte u pravoj italijanskoj karbonari, pripremljenoj bez pavlake za kuvanje, sa bogatim ukusom sira, hrskavog mesa i sveže mlevenog bibera.

(Stil)

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