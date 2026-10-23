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PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Proslavio se ulogom superheroja u popularnoj seriji - poznat uzrok smrti

Američki glumac Majkl Grej, poznat kao Bili Batson iz serije "Šazam!", preminuo je 16. oktobra u 75. godini.

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Foto: Supplied By Globe Photos, Inc / Zuma Press / Profimedia
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Američki glumac Majkl Grej, kojeg je publika upoznala kao Bilija Batsona u seriji "Šazam!", preminuo je 16. oktobra u 75. godini. NJegov predstavnik za javnost saopštio je vest u četvrtak, 22. oktobra, navodeći da je glumac umro prirodnom smrću.

Iako je tokom karijere igrao u različitim televizijskim ostvarenjima, njegovo ime ostalo je najčvršće vezano za tinejdžera koji se izgovaranjem reči "Šazam!" pretvara u superheroja Kapetana Marvela.

Gotovo pet decenija posle te uloge, Grej se pojavio i u filmu "Šazam! Bes bogova", povezujući tako televizijsku verziju priče sa njenom savremenom filmskom adaptacijom.

Uloga Bilija Batsona obeležila mu je karijeru

Serija "Šazam!" emitovana je na američkoj mreži Si-Bi-Es od septembra 1974. do oktobra 1976. godine. Imala je tri sezone i bila deo subotnjeg jutarnjeg programa, namenjenog mlađoj publici.

Grej je tumačio Bilija, dok su njegov superherojski lik igrala druga dvojica glumaca. Kapetana Marvela najpre je dočarao Džekson Bostvik, a potom Džon Dejvi. Upravo je ta podela uloga omogućavala da gledalac na ekranu prati preobražaj tinejdžera u odraslog junaka.

Od "Dinastije" do povratka svetu superheroja

NJegova televizijska biografija obuhvatala je i pojavljivanja u "Dinastiji", kao i u serijama "Soba 222", "Leteća časna sestra" i "Doktor Markus Velbi". U "Porodici Brejdi" igrao je Džefa, dečka Marsije Brejdi.

U kasnijim godinama pozajmljivao je glas u nekoliko epizoda animirane serije "Arčer", a pojavio se i u emisiji posvećenoj ljubiteljima stripova. Kratkom ulogom u filmu "Šazam! Bes bogova" ponovo je postao deo priče zahvaljujući kojoj ga je publika zapamtila.

Iza glumca su ostali supruga Stejsi Benon Grej, njena deca Rajan Kuper i Lorel Kuper, kao i zet Li Barker.

 

(Kurir)

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