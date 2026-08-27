PRINC HARI I MEGAN MARKL SA DECOM SE VRATILI U ENGLESKU: Došli Privatnim letom, bez fanfara i ikoga da ih dočeka

Svi se nadaju da će ovaj povratak poboljšati odnose prinčeva Vilijama i Harija, a za sada svi kažu da njih dvojica uopšte nemaju kontakt

Princ Hari i Megan Markl, zajedno sa sedmogodišnjim Arčijem i petogodišnjom Lilibet, vratili su se u Veliku Britaniju. Porodica je stigla u Birmingem 26. avgusta i sada se sprema da provede oko godinu dana u zemlji. Štaviše, njihova deca bi trebalo da počnu školovanje u Velikoj Britaniji u septembru.

Vest o povratku Saseksa nedavno je iznenadila. Nekoliko godina se činilo da su njihovi životi definitivno vezani za Kaliforniju. Međutim, par je sada odlučio da svojoj deci pruži priliku da bolje upoznaju Harijevu domovinu.

Porodica nema planove da se vrati u kraljevske rezidencije. Hari i Megan će živeti u privatnoj kući van Londona, mada njena tačna lokacija, kao ni buduća škola Arčija i Lilibet, nisu otkriveni. Međutim, par se ne odriče svog doma u Montesitu i namerava da zadrži svoju imovinu u Americi. Dakle, za sada, to nije potpuni raskid sa njihovim prethodnim životom u SAD, već pokušaj da premosti jaz između njihova dva sveta.

Prema izvorima, odluka o preseljenju je bila u pripremi već oko godinu dana i donela ju je cela porodica. Jedno od ključnih razmatranja bila je prilika da se Arčiju i Lilibet pruži bliža veza sa britanskom kulturom i kraljevskom istorijom.

Prema izvoru bliskom Saseksima, Megan smatra velikom privilegijom što ima priliku da svoju decu upozna sa obe strane njihovih života: američkom i britanskom. Hari, međutim, kažu izvori, uprkos godinama provedenim u SAD, nikada nije prestao da žali za domovinom.

Zato se njegov trenutni potez čini kao povratak sebi. Nakon šest godina u Kaliforniji, vojvoda će ponovo moći da provodi više vremena u Velikoj Britaniji, baveći se dobrotvornim projektima i pripremajući se za sledeće „Igre nepokorenih“, koje će se održati u Birmingemu 2027. godine.

Podsećanja radi, Arči je rođen u Velikoj Britaniji 2019. godine, ali nakon što su mu se roditelji preselili u Ameriku, skoro ceo život je proveo u SAD. Lilibet je rođena u Kaliforniji 2021. godine. Oboje dece će sada prvi put krenuti u britansku školu. Očekuje se da će njihovo školovanje početi u septembru, sa početkom novog semestra. Roditelji nameravaju da što više zaštite svoju decu od intenzivne medijske pažnje. Stoga se naziv škole i adresa njihovog novog doma ne otkrivaju.

U julu ove godine, deca su već upoznala svog dedu, kralja Čarlsa III. O ovom susretu se mnogo raspravljalo usred teških odnosa unutar kraljevske porodice i dugog perioda tokom kojeg monarh nije video svoje unuke.

Povratak Saseksa dolazi u vreme kada su Harijevi odnosi sa nekim od njegovih rođaka i dalje napeti. Situacija između njega i njegovog starijeg brata, princa Vilijama, smatra se posebno napetom. Izvori tvrde da su braća praktično otuđena. Međutim, Harijev povratak u Veliku Britaniju mogao bi da otvori put postepenom obnavljanju porodičnih veza.

Prema rečima insajdera, kralj se nada da će njegovi sinovi bar delimično prevazići postojeći sukob. Za sada nije bilo javnih izjava o pomirenju Harija i Vilijama. Princ od Velsa i Kejt Midlton nisu javno komentarisali selidbu Saseksa. Trenutno borave sa svojom decom u Balmoralu, gde kraljevska porodica tradicionalno provodi letnje praznike.

U međuvremenu, čini se da se Harijev odnos sa ocem donekle zagrejao. Kraljev nedavni susret sa Arčijem i Lilibet u Hajgrouvu bio je retka prilika da porodica provede vreme zajedno. Za Čarlsa III, povratak sina i unučadi u Veliku Britaniju mogao bi da znači priliku da ih češće viđa, a da ne mora da čeka na novu posetu iz inostranstva.

Ovaj potez takođe ne znači da će Megan odustati od svojih ličnih projekata. Vojvotkinja će nastaviti da razvija svoj brend za dom i životni stil, „As Ever“. Na dan povratka njene porodice u Veliku Britaniju, predstavila je novi proizvod: puter od začinjenih jabuka, dizajniran za jesenju sezonu.

Hari će, sa svoje strane, nastaviti da se fokusira na dobrotvorne inicijative i pripreme za sledeće „Igre nepokorenih“. Uzgred, činjenica da se takmičenje održava u Birmingemu čini njegov povratak u Veliku Britaniju još logičnijim.

Uprkos selidbi, Megan i Hari nemaju planove da potpuno zatvore američko poglavlje svojih života. Njihov dom u Montesitu ostaće porodično vlasništvo, a njihovi poslovi i dobrotvorni projekti će se nastaviti sa obe strane Atlantika.

Izvori objašnjavaju da planovi porodice ostaju fleksibilni. Nameravaju da provedu duži period u Velikoj Britaniji, ali nisu isključili mogućnost povratka u SAD i nastavka života između dve zemlje. Međutim, porodica i dalje ima neka domaća pitanja koja treba da razmotri u Velikoj Britaniji. Konkretno, par navodno namerava da svoje pse povede preko Atlantika, dok će Meganine kokoške ostati u Kaliforniji. Porodični asistent će se brinuti o njima.

Bezbednost Saseksa ostaje posebno pitanje. Od povlačenja sa mesta članova kraljevske porodice 2020. godine, Hari je više puta izrazio zabrinutost za bezbednost svoje porodice dok je u Velikoj Britaniji. Sada kada je par odlučio da provede više vremena u zemlji, ovo pitanje je očigledno postalo hitnije.

Još uvek nije jasno koliko će ova faza porodičnog života trajati. Hari i Megan sami nisu javno objasnili razloge za selidbu, a njihovi predstavnici su odbili da komentarišu. Ali već je jasno da njihov povratak ne znači pokušaj reintegracije u radničku kraljevsku porodicu. Umesto toga, Saseksi traže svoj način života, onaj u kojem će Velika Britanija služiti kao druga porodična baza, pored Kalifornije.

(Stil)

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