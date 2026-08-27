GLUMICI KOJA SE PROSLAVILA U KULTNOJ SERIJI OTKRILI RETKU BOLEST: Kada je saznala da joj je kolega umro od raka htela je da otkaže pregled

Bazi Filips otkrila je da joj je dijagnostikovan redak tumor na mozgu, nakon što je inspirisana da uradi MRI skeniranje

Zvezda serije „Dosonov potok“, Bazi Filips, otkrila je da joj je dijagnostikovan redak tumor na mozgu. Nije htela javno da priča o tome šta prolazi prethodnih meseci, a operacija se pokazala kao uspešna. Međutim, morala je ubrzo da se vrati u bolnicu zbog infekcije.

Glumica, 47, dijagnoza je postavljena u februaru nakon što je podvrgnuta MRI skeniranju celog tela dan nakon što je njen kolega Džejms Van der Bik preminuo od raka debelog creva u 48. godini.

Razmišljala je da otkaže snimanje glave

Operisana je početkom marta samo nekoliko nedelja pre nego što je počela snimanje svoje nove serije „Kupertino“, priznajući: „Zahvalna sam što sam živa“ i dodajući da je to bilo „najčudnijih šest meseci u mom životu“.

Bazi je rekla da nije imala simptome oligodendroglioma drugog stepena, retkog sporo rastućeg tumora koji se nalazi kod samo 1.100 do 1.300 ljudi godišnje u SAD.

Lezija je otkrivena tek nakon što je bila inspirisana da se podvrgne MRI skeniranju, koje proverava više od 500 stanja, nakon što je o tome pročitala na Instagramu.

Govoreći za časopis People o svojim zdravstvenim problemima, Bazi je objasnila kako je njeno snimanje prvobitno zakazano za januar, ali je mećava primorala da pomeri termin za 12. februar, dan nakon što je njen prijatelj Džejms preminuo.

Razgovarajući sa svojim bivšim mužem i bliskim prijateljem, Markom Silverstajnom, razmišljala je o otkazivanju snimanja usred tuge za Džejmsom i napornog radnog perioda.

Ali Mark joj je rekao da bi Džejms želeo da sazna više o svom zdravlju. „On je rekao: 'Možda je to najbolja stvar koju možeš da uradiš za svoju prijateljicu jutros. Idi na to snimanje.'“

Operacija uklanjanja tumora je trajala 5 sati

Snimak je pokazao leziju na njenom mozgu, ali srećom glioblastom, agresivni kancerogeni tumor bez leka, brzo je isključen.

NJen lekar joj je savetovao da što pre uradi kontrolnu magnetnu rezonancu kako bi bolje videla leziju. Setila se telefonskog poziva kada joj je lekar rekao: „Ovo je pravi tumor i nalazi se unutar tvog mozga.“ I „Bazi, mora da izađe“, rekla je, „Hiperventilirala sam i pokušavala da dišem.“

Glumica je mesec dana kasnije podvrgnuta petočasovnoj proceduri uklanjanja tumora od 2,6 cm, dok ju je Mark, otac njenih ćerki Berdi (17) i Kriket (13), podržavao u bolnici.

Tumor je biopsiran i otkriveno je da je maligni, a njen lekar je savetovao da „ima najbolju prognozu od svih malignih glioma“.

Bazi ne treba hemoterapiju ili zračenje, ali će redovno ići na skeniranje kako bi se pratio potencijalni ponovni pojav, a njen lekar je napomenuo da „zaista ima velike šanse da se ovo neće ponoviti“.

U aprilu, Bazi se vratila u bolnicu nakon što je dobila stafilokok u rezu, podvrgnuta je još jednoj operaciji kako bi se uklonila infekcija.

Infekcija je otkrivena kada je Bazin dermatolog primetio da mesto reza ne izgleda kako treba tokom botoksa.

„Druga operacija me je zaista zbunila. Osećala sam se kao da sam ponovo na početku i bila sam stvarno, stvarno uznemirena“, priznala je Bazi, koja je u to vreme tek počela da snima svoju novu seriju.

Emotivan razgovor sa ćerkama i razumevanje simptoma

Bazi se prisetila kako je ćerkama rekla o dijagnozi i kako je njena najstarija ćerka „bila van sebe i stvarno, stvarno uplašena i preplavljena emocijama“.

„Samo sam joj stalno govorila: 'Berdi, ti jednostavno nisi u filmu u kome ti mama umire u poslednjoj godini srednje škole. To jednostavno nije film u kome si ti. Obećavam ti.“

U međuvremenu, Kriketina reakcija kada sam joj rekla bila je: 'U redu. Bićeš dobro?'“ I ja sam pomislila: „Biću sasvim dobro.“

Sada je razmišljala o tome da su neke od njenih „ekstremnih emocionalnih reakcija“ koje je doživljavala poslednjih nekoliko godina bile rezultat tumora koji je pritiskao njen frontalni režanj, a ne perimenopauze kako je uvek pretpostavljala.

Iako njeni lekari ne mogu biti sigurni da li su to bili simptomi, Bazijeva najbolja prijateljica i Dosonova koleginica Mišel Vilijams, koja joj je pomagala da se brine o njoj nakon operacije, ukazala joj je:

„Zauzeta, već dve godine govoriš, Mozak mi je slomljen.“ I bila je u pravu. Jesam. To govorim poslednjih nekoliko godina... Nisam bila svesna da nešto zaista nije u redu, ali nešto je bilo pogrešno.“

„Kao, nisam mogla da shvatim šta se dešava. Mozak mi se više ne oseća slomljeno.“

Bila je skeptična povodom rađenja testova

Bazi je takođe rekla svojim pratiocima koliko je zahvalna što je odlučila da uradi magnetnu rezonancu, priznajući „iskreno, nisam čak ni imala razlog kada sam to uradila i pomislila sam da je ovo glupa količina novca koju trošim“, ali sam ipak to uradila.“

Iako je tek nedavno javno otkrila svoju dijagnozu, Bazi je nagovestila svoje zdravstvene probleme u objavi na Instagramu 19. marta, napisavši da su to bile „bukvalno najčudnije 2,5 nedelje mog života“.

„Jedva čekam da napišem drugu knjigu... evo šta znam. Znam ovo: volim svoje ćerke. volim svoje prijatelje. volim svog psa i mačke. volim svog bivšeg muža (još uvek zakonski muž lol). mrzim rat i hladnoću i spremna sam da to prođe, ali ozbiljno, koliko smo srećni što uopšte bilo šta postojimo?“

„Samo postojanje je dar. srećan mlad mesec. posadite seme. hajde da idemo dalje. ruka na srcu. ruka na mom glupom srcu.“

(Stil)

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