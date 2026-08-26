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PRINC HARI SE DANAS VRAĆA KUĆI: Sve spremno za povratak u Veliku Britaniju

Megan Markl i princ Hari danas stižu u Veliku Britaniju nakon što su najavili povratak porodice, piše magazin "Pipl".

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Foto: Profimedia/ SplashNews.com
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Samo nekoliko dana nakon što su vojvoda i vojvotkinja od Saseksa objavili plan da se sa porodicom vrate u Veliku Britaniju, očekuje se da će u Englesku stići u sredu, 26. avgusta.

Prošle nedelje je objavljeno da se princ Hari i Megan Markl sa porodicom vraćaju u Ujedinjeno Kraljevstvo, uz plan da princ Arči (7) i princeza Lilibet (5) ovog septembra krenu u školu u Britaniji. Detalji o lokaciji njihovog privatnog doma, koji nije deo kraljevskih poseda, kao i o školi koju će deca pohađati, čuvaju se u strogoj tajnosti.

Kralj Čarls je navodno tek u nedelju, 16. avgusta, obavešten o planovima ovog para i pozdravlja priliku da više viđa porodicu svog sina. Par će takođe zadržati svoj dom u Montesitu u Kaliforniji, kao i nekretninu za odmor u Portugalu.

Ovaj povratak ne znači i povratak na kraljevske dužnosti za Megan i Harija, koji su se 2020. godine povukli sa svojih uloga aktivnih članova kraljevske porodice pre nego što su se preselili u Kaliforniju. Navodi se da je kralj jasno stavio do znanja da neće biti promena u statusu Harija i Megan kao privatnih lica i članova kraljevske porodice koji ne obavljaju zvanične dužnosti, u skladu sa dogovorom koji su prethodno postigli sa pokojnom kraljicom Elizabetom.

Sa sedištem u Velikoj Britaniji, Hari će moći da provodi više vremena sa tamošnjim dobrotvornim organizacijama, uključujući, dok će Megan nastaviti da vodi svoju kompaniju za životni stil „As Ever” i da radi na budućim projektima.

Hari se vraća kući nakon godina zahlađenih odnosa sa najbližim članovima porodice. I dok postepeno popravlja odnos sa kraljem Čarlsom, prema saznanjima magazina, njegov odnos sa starijim bratom, princom Vilijamom, ostaje distanciran već godinama.

Ipak, Hari je 2025. godine za Bi-Bi-Si izrazio nadu da će doći do prevazilaženja razdora:

- Voleo bih da se pomirim sa svojom porodicom. Nema više svrhe nastavljati sa sukobima.
 

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