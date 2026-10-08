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PRODAJE SE ČUVENA JAKNA MAJKLA DžEKSONA: Cifra je neverovatna

Jakna Majkla Džeksona iz spota za pesmu "Triler" mogla bi, kako se očekuje, da na predstojećoj aukciji u Ujedinjenim Arapskim Emiratima dostigne cenu veću od deset miliona dolara, prenosi danas list Špigl.

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Foto: Michael Jackson / Ferrari / Profimedia
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Crvena kožna jakna prodata je na aukciji 2011. godine za 1,8 miliona dolara, a njena procenjena vrednost za sledeću aukciju u decembru sada je znatno viša.

Na aukciji krajem godine u Abu Dabiju prodavaće se još neki od predmeta vezanih za ovog pokojnog muzičara. 

Džeksonovu karijeru su dugo pratile optužbe za zlostavljanje dece, a ove godine, biografski film "Majkl" postigao je ogroman uspeh, navodi nemački list.

To je jedan od razloga zbog kojih bi, oko 17 godina nakon smrti Majkla Džeksona, jedan od najpoznatijih odevnih predmeta u istoriji pop muzike mogao da dostigne rekordnu cenu. 

Američka aukcijska kuća "Julien's Auctions" saopštila je da procenjena vrednost jakne premašuje 10 miliona američkih dolara. 

Crvenu jaknu od teleće kože, sa crnim detaljima i prugom u obliku slova "V" preko grudi, dizajnirala je supruga reditelja Džona Landisa, Debora Landis. 

Pored jakne, na aukciji će se naći i drugi predmeti koji podsećaju na "Kralja popa". 

Tu je rukavica sa šljokicama, koju je Džekson nosio tokom svog čuvenog izvođenja "Moonwalk" koraka uz pesmu "Bili Džin" na gala večeri diskografske kuće "Motown" 1983. godine.

Ona je poslednji put prodata na aukciji u novembru 2009. godine za rekordnih 430.000 američkih dolara, a kupac je bio biznismen iz Hongkonga. 

Aukcijska kuća sada procenjuje njenu vrednost na čak 800.000 dolara.

Pored toga, na prodaju su ponuđena i dva para pevačevih crnih kožnih cipela koje su procenjene na iznos između 60.000 i 80.000 dolara, dok se vrednost njegovih papuča iz spota za pesmu "Triler" procenjuje na između 30.000 i 50.000 dolara.

 Kolekcija predmeta, koji su pripadali pevaču preminulom u junu 2009. u 50. godini, pre nego što bude ponuđena na aukciji u Abu Dabiju biće izložena, između ostalog, u SAD, Japanu i Bahreinu.

(Tanjug)

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