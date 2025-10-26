Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

"SHVATIO SAM DA SAM MOGAO NEKOGA DA UBIJEM": Čuveni glumac o borbi sa alkoholizmom

Entoni Hopkins je trezan već pet decenija

1761472891_0747397102672f6ca331012b8bb8712e555a39b5.jpg
Foto: profimedia
Oglas

Entoni Hopkins razmišlja o velikoj prekretnici u svom životu i ne krije da se dugo borio sa alkoholizmom sve dok sebi konačno nije priznao da ima problem.

Dok je govorio o svojim predstojećim memoarima, „Dobro smo, dete“, tokom epizode ​​podkasta NJujork tajmsa  dobitnik čuveni glumac (87) ispričao je tačan trenutak kada je shvatio da je alkoholičar.

- Bio sam pijan i vozio sam auto ovde u Kaliforniji tokom noći, nisam imao pojima kuda idem, kada sam shvatio da sam mogao nekoga da ubijem – ili sebe, što me nije zanimalo. Došao sam sebi i rekao bivšem agentu na zabavi u Beverli Hilsu: "Treba mi pomoć". 

Zvezda filma „Kad jaganjci utihnu“ se prisetio da je glas koji je u tom trenutku čuo u sebi, potpuno otklonio njegovu želju za pićem.

- Želja za pićem mi je oduzeta, ili je nestala. Sada nemam nikakve teorije osim božanstva ili te moći koju svi posedujemo u sebi koja nas stvara od rođenja, životne sile, šta god to bilo. To je svest, verujem. To je sve što znam.

Entoni je prošlog decembra proslavio je značajnu prekretnicu - 49 godina trezvenosti.

BONUS VIDEO

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas