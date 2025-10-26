"SHVATIO SAM DA SAM MOGAO NEKOGA DA UBIJEM": Čuveni glumac o borbi sa alkoholizmom

Entoni Hopkins je trezan već pet decenija

Entoni Hopkins razmišlja o velikoj prekretnici u svom životu i ne krije da se dugo borio sa alkoholizmom sve dok sebi konačno nije priznao da ima problem.

Dok je govorio o svojim predstojećim memoarima, „Dobro smo, dete“, tokom epizode ​​podkasta NJujork tajmsa dobitnik čuveni glumac (87) ispričao je tačan trenutak kada je shvatio da je alkoholičar.

- Bio sam pijan i vozio sam auto ovde u Kaliforniji tokom noći, nisam imao pojima kuda idem, kada sam shvatio da sam mogao nekoga da ubijem – ili sebe, što me nije zanimalo. Došao sam sebi i rekao bivšem agentu na zabavi u Beverli Hilsu: "Treba mi pomoć".

Zvezda filma „Kad jaganjci utihnu“ se prisetio da je glas koji je u tom trenutku čuo u sebi, potpuno otklonio njegovu želju za pićem.

- Želja za pićem mi je oduzeta, ili je nestala. Sada nemam nikakve teorije osim božanstva ili te moći koju svi posedujemo u sebi koja nas stvara od rođenja, životne sile, šta god to bilo. To je svest, verujem. To je sve što znam.

Entoni je prošlog decembra proslavio je značajnu prekretnicu - 49 godina trezvenosti.

