IMA ČETVORO DECE I SKANDAL IZA SEBE, A SINOĆ JE ODUŠEVILA NJUJORK: Obukla prelepe dve Božićne kombinacije!

Kada se pomene Blejk Lajvli, mnogi prvo pomisle na njen besprekorni glamurozni i ženstveni stil i prepoznatljivu raskošnu kosu kao zaštitni znak. Sinoć se Blejk opet pojavila u javnosti i zasenila izgledom uprkos skandalu u čijem je centru od pre nekoliko meseci.

Pored nesporne lepote, Blejk Lajvli (38) je odnedavno u centru pažnje i zbog skandala jer je optužila kolegu za seksualno uznemiravanje. Nakon toga slavni reditelj je uzvratio udarac, presavio tabak i traži 250 miliona odštete, a poslednja vest je da je suđenje između Blejk Lajvli i Džastina Baldonija odloženo za dva meseca.

Dok se to ne dogodi Blejk i dalje opčinjava pojavom u prazničnoj sezoni promovišući svoj brend za negu kose Blake Brown. Sinoć se pojavila u božanstvenoj Annina Dirndl haljini crvenoj boji, u stilu Deda Mraza, sa dubokim svilenim korsetom koji je istakao dekolte. Suknja od organdina sa naborima doprinosi romantičnom prazničnom efektu.

Sve je ukombinovala sa ćilibar svilenim cipelama sa mašnama na štiklama i kristalnim trakama, a izgled upotpunila šarenim koktel prstenjem Lorraine Schwartz i zelenom ogrlicom sa odgovarajućim minđušama. Izgleda, međutim, da su je vrtoglave štikle umorile jer ih je u jednom momentu izula i masirala noge. Opušteno.

Kada je kosa u pitanju, Blejk ni ovog puta nije omanula, a to joj nije ni teško jer zaista ima prelepu kosu. Sinoć je sredila plave lokne kao da je pratila sopstvene savete za brz glam izgled za večernji izlazak. Sve na njoj delovalo vrlo sofisticirano i šik. Čini se kao da Blejk uživa u božićnom ugođaju. A i nama se dopada kao inspiracija za novogodišnje veče.

Ako imate obline poput Blejk Lajvli, evo ideje. Kako se vama dopada ovaj njen stajling?

(Blic Žena)

