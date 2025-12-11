FATALNA BEOGRAĐANKA PREOTELA LJUBAV ĆERKI MARGARET TAČER: Udala se za aristokratu, živela život na visokoj nozi, a onda se desio KRAH!

Osamdesetih godina prošlog veka svako ko je sebe smatrao pripadnikom londonskog visokog društva znao je njeno ime

Lolica Ejtken, rođena u Beogradu kao Olivera Azucki, svojevremeno je bila u centru svetskih zbivanja i intriga.

NJen život zaslužuje ekranizaciju. Ne bilo kakvu, već holivudsku, u maniru stare filmske škole.

Od malih nogu učila da bude dama

Od malih nogu bila je drugačija. Sa savršenim manirima, uvek obučena po poslednjoj modi, prava dama... Kada je imala pet godina, Olivera Azucki – Lolica Ejtken – preselila se u Švajcarsku, gde je već u dvadesetoj nasledila očev unosan biznis. Studirala je ekonomiju i po završetku koledža nastavila život u Londonu, za koji se vezuje najlepša i najturbulentnija faza njenog života.

Pre izvesnog vremena fatalna Beograđanka privukla je pažnju i ovdašnje javnosti, zahvaljujući ikoni našeg novinarstva Miri Adanji Polak, koja je s njom napravila ekskluzivnu emisiju. Priča je neverovatna, a sve je počelo na – plesnom podijumu.

Čelična ledi i buduća svekrva morale su da ustuknu

U prestižnom londonskom klubu "Anabel" Lolica je 1977. godine upoznala Džonatana Ejtkena. Na podijumu za ples šapnula mu je: "Volela bih da znaš da si ti čovek za koga ću se udati". I ne bi to bilo ništa epohalno strašno, da on u to vreme nije izlazio sa Kerol Tačer, ćerkom britanske premijerke, legendarne Margaret Tačer.

Naočiti lord Ejtken, kog su zvali Kazanova, bio je jedan od najpoželjnijih evropskih neženja. Pričalo se po kuloarima i da je bio nesuđeni Džejms Bond. Vodi poreklo iz uticajne i ugledne porodice, dovoljno je reći da je njegov deda bio Čerčilov najbolji prijatelj, a otac član britanskog parlamenta.

No, Džonatonova majka skovala je plan da ga oženi ćerkom ništa manje uticajne Čelične ledi, pa je jasno da veza sa Lolicom nije naišla na odobravanje aristokratske porodice.

Zato je Beograđanka rešila da uzme stvari u svoje ruke. Jednog dana otišla je kod buduće svekrve, koja je bila u totalnom šoku kada je saznala za nju, i nenajavljena pozvonila na vrata, što je u Engleskoj bilo nezamislivo. Kako je ispričala, lejdi Ejtkin poslužila ju je čajem:

- Odmah sam joj rekla: Slušajte, ja sam došla da s vama razgovaram. Totalno razumem da ne spadam u vaš plan, da ste majka jedinca koga obožavate... I koja god žena da dođe, to će biti šok za vas. Došla sam da se dogovorimo da li ćete biti ljubazni prema meni ili ćete mi praviti probleme iza leđa. Jer ću, u tom slučaju, i ja vama napraviti probleme - odbrusila je Lolica Džonatanovoj majci.

Nakon furiozne scene gospođa Ejtkin ostala je u šoku, ali ju je prihvatila.

Ričard Nikson Lolici doneo cveće u bolnicu

Lolica i Džonatan venčali su se 1979. u Vestminsterskoj opatiji. Naredne godine na svet je donela bliznakinje Aleksandru i Viktoriju (kasnije i sina), čije je rođenje obeležio nesvakidašnji gest američkog predsednika Ričarda Niksona. Naime, on je naložio svom obezbeđenju da zatvori puteve pod izgovorom hitnog predsedničkog protokola kako bi Lolici doneo cveće u bolnicu.

Trudnoća je, međutim, bila teška, pa je u bolnici provela šest meseci pre porođaja zbog krvnog ugruška u blizini srca. Bliznakinje su prevremeno rođene, a Lolica je, piše "Gardijan", nakon toga pala u depresiju. "Daily Mirror" otkrio je i da je Ejtken ubrzo nakon rođenja ćerki imao aferu sa Polom Strudvik, prostitutkom. Supruga je, uprkos svemu, ostala uz njega.

Društveni život uglednog para bio je prilično aktivan. Svečane večere i prestižni događaji bili su njihova svakodnevnica. No, kako su retko imali priliku da ostanu sami, smislili su poseban ritual.

- Tri puta nedeljno izlazili smo u restoran i tako održavali naš intimni život, jer smo jedino tada imali priliku da razgovaramo. On je puno radio, a i ja sam imala svoje obaveze - istakla je.

U srećnom braku uživala je sve dok 1995. godine Džonatan nije bio prinuđen da podnese ostavku na mesto ministra odbrane. Skandal koji je te godine potresao britansku javnost za glavne aktere imao je – njih dvoje.

"Tako je moralo da bude..."

Neistinit iskaz lorda Ejtkena da je hotelski račun u pariskom hotelu "Ric" platila Lolica, koja je tada bila u Švajcarskoj, a ne arapski princ, poslovni partner, za šta su ga optužili novinari, uglednog političara koštao je gubitka mesta u Parlamentu i pozicija u visokom društvu.

Da bi sve bilo još gore, u skandal je uvukao i ćerku Viktoriju, tada tinejdžerku, koja je potpisala lažnu izjavu da se u to vreme nalazila sa majkom u Parizu. Ejtkin je 1999. godine osuđen na 18 meseci zatvora. Proglasio je bankrot, žena ga je ostavila, a deca su u kući posmatrala zajmodavce koji su gledali šta mogu da izvuku na ime duga.

Posle lažne izjave Lolica je napustila Britaniju. Razvela se od lorda kada je saznala da ima vanbračnu ćerku iz veze sa ženom jednog saudijskog milionera. Osramoćeni Ejtkin kasnije se finansijski oporavio i ponovo oženio, povetio se i religiji, dok Lolica danas živi mirno, daleko od elitnih skandala i intriga.

Osvrćući se na turbulentan život koji je vodila, nedavno je rekla: - Tako je moralo da bude, sve je sudbina.

Uživa u putovanjima, poseduje kuće na Ibici, u Monaku i Ženevi,a voli da poseti rodni Beograd. Ako je ikada sretnete na ulicama glavnog grada, po prefinjenom stavu i ponašanju odmah će vam biti jasno da je reč o dami svetske klase.

I njene ćerke vode zanimljive živote. Aleksandra Ejtken završila je likovnu umetnost, bavila se modelingom i glumom, a 2011. godine zaljubila se u Inderjota Singha, kog je upoznala tokom putovanja u Indiju, gde je prihvatila sikizam i ostala da živi. NJenu sestru bliznakinju Viktoriju više je zanimala muzika, pa se tome i posvetila. Jednom prilikom nastupila je i na Exitu.

