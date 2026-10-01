POSLE DVA BRAKA SE UDALA ZA ŽENU: Glumica iz serije koju smo obožavali sreću pronašla kraj fudbalerke (FOTO)

Sofija Buš otkriva da su ona i Ešlin Haris u braku već godinu dana

Glumica Sofija Buš (44) i američka fudbalerka Ešlin Haris (40) su se venčale!

Sofija je nakon kraha dva braka, jedan sa glumcem Čedom Majklom Marijem, a drugi sa biznismenom Grantom Hjuzom, sreću pronašla kraj žene.

One su u vezi od kraja 2023. godine, a sada su sa javnosti podelile i da su se venčale.

Buš i Haris su otkrile da su se venčale u severnom delu države NJujork, u prisustvu dece koju Haris ima sa bivšom suprugom Ali Kriger – Sloun i Oušena.

- Deca su samo trčala i bila su srećna, mi smo brale cveće sa imanja, a naša ćerka Sloun je držala buket. Bilo im je tako zabavno, jer nije bio dan pun pritiska koji je previše za malu decu. Bilo je tako dragoceno, i bez ikakvog pritiska - rekla je Haris za Vog.

- Nikada to neću zaboraviti, a mislim da dani venčanja ponekad nisu takvi - dodala je Buš.

Ona je podelila da su njih dve potom posetile svoje prijatelje i voljene kako bi podelile srećne vesti.

Glumica koju u Srbiji najviše pamtimo po glavnoj ulozi u seriji "One tree hill", sprema se za objavljivanje svojih prvih memoara, pod nazivom „And I Will Tell You Mine: Notes From a Life in Progress”, na kojima je radila čitavu deceniju.

- Imala sam divnog agenta koja ima strpljenje svetitelja i nekoliko urednika koji su me godinama nagovarali da napišem knjigu. A ja sam punih devet godina odbijala. Mislim da, kada konačno osetite da su sve kockice u vašem životu na svom mestu, počinjete da shvatate zašto bi ljudi želeli da podelite svoju priču - rekla je za "Pipl" o knjizi koja izlazi krajem oktobra.

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