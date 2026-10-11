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SINDI KRAFORD PRVI PUT U JAVNOSTI SA MUŽEM NAKON SMRTI SINA: Okolnosti tragedije još uvek nepoznate (FOTO)

Slavni par fotografisan je tokom mirne šetnje plažom u Malibuu, dok su se sve vreme držali za ruke.

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Foto: Profimedia/ Newscom, Newscom
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Sindi Kraford i njen suprug, Rend Gerber, viđeni su zajedno u javnosti prvi put nakon smrti sina Preslija Gerbera.  

Poznati par je fotografisan tokom šetnje plažom Zuma u ​​Malibuu, sve vreme se držeći za ruke. Sindi je nosila belu majicu dugačkih rukava, crne helanke i kačket, dok je njen suprug takođe bio u sportskoj odeći. 

Ovo pojavljivanje u javnosti usledilo je dan nakon što je njihov dugogodišnji porodični prijatelj, glumac Džordž Kluni ovu tragediju nazvao „najgorom stvari koja može da zadesi porodicu”.

Podsetimo, njihov sin Presli Gerber preminuo je 20. septembra u 27. godini, nakon što je primljen u ustanovu za lečenje bolesti zavisnosti u Santa Moniki. NJegova smrt je predmet istrage, a zvaničan uzrok još nije utvrđen. Američki mediji navode predoziranje kao mogući uzrok, ali konačni rezultati toksikoloških analiza se čekaju.

Sin Sindi Kraford je godinama javno govorio o problemima koje ima sa zavisnosti i pokušajima da se istih reši. Ipak, jedan od krajnjih pokušaja je nažalost tragično završen. 

Porodica je nakon Preslijeve smrti zatražila privatnost i još uvek nisu javno govorili o tragediji. 

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