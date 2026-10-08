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"SMRŠALA SAM 24kg NAKON POROĐAJA": Milica Todorović o mršavljenju i problemima sa zdravljem

Pevačica Milica Todorović je početkom godine na svet donela sina kome je dala ime Bogdan.

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Foto: Ata images/ A.A.
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Pevačica Milica Todorović prvi put je otvoreno govorila o problemima s kojima se susrela posle porođaja, i otkrila da je za kratko vreme uspela da smrša čak 24 kilograma.

- Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove – priznala je Milica i otkrila zdravstveni problem sa kojim se suočava.

- Patim se sa insulinom. Imam lek kojim se bockam i tako regulišem insulin, hormoni se polako vraćaju u normalu – rekla je Milica u emisiji „Stars Show“.

Govoreći o alkoholu i noćnom životu, Milica Todorović je priznala da privatno uopšte ne konzumira alkohol, ali da se nedavno desio izuzetak na rođendanu koleginice Aleksandre Prijović.

- Nisam htela ništa da pijem jer ne volim alkohol. Aco Pejović sedi pored mene i kaže: „Miko, daj bar nešto popij“. Popila sam dva jegera i ukrstila oči! Znači, uopšte mi nije bilo dobro – ispričala je Milica i dodala:

- Nema šanse da pijem pre pevanja. Probala sam ranijih godina, kad si mlad pa nemaš iskustva, pa ti neko kaže „drmni nešto da ti se otvori grlo“. Meni se grlo zatvori i ne mogu ništa! Zato mi alkohol ne treba. Ja sam i ovako luda, zamislite tek da popijem – dodala je Milica.

(Grand)

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