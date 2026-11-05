Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŠOKANTAN PRONALAZAK U KUĆI OCA MEGAN MARKL: Istraga otkrila materijale sa snimcima zlostavljanja dece

Da li je on na snimcima ostaje da se vidi nakon što bude izvršena policijska provera

1793868769_b584e70fab5cb385977c94695399299a2a01c54a.jpg
Foto: Jutjub Printskrin/ 7 News Spotlight
Oglas

Filipinske vlasti ispituju elektronske uređaje i druge predmete pronađene u kući Tomasa Markla starijeg. Istraga treba da utvrdi kome pripadaju sporni materijali i da li se on pojavljuje na snimcima. Za sada nije zvanično optužen.

Filipinska policija pronašla je materijale koji, prema navodima istražitelja, sadrže snimke seksualnog zlostavljanja dece, među predmetima za koje se veruje da pripadaju Tomasu Marklu starijem, ocu Megan Markl.

Otkriće je deo istrage koja se odnosi na sumnje u posedovanje nedozvoljenog materijala i moguće seksualno zlostavljanje dece.

Vršilac dužnosti direktora Filipinske nacionalne policije (PNP), general-major Vilson C. Asueta, izjavio je na konferenciji za novinare da se „istraga kreće u pravom smeru“, prenosi Page Six.

Vlasti su 29. oktobra dobile nalog za ispitivanje sumnjivih dokaza u kući Tomasa Markla starijeg u gradu Cebu na Filipinima.

Prema pisanju britanskog lista The Times, istražitelji pregledaju računare, mobilne telefone i uređaje za skladištenje podataka pronađene u kući. Navodno su otkriveni video-snimci na kojima se pojavljuju dečaci i devojčice azijskog i belog porekla.

Policija utvrđuje kome pripadaju sporni snimc

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde da li pregledani uređaji zaista pripadaju 82-godišnjem Tomasu Marklu starijem, kao i da li se on eventualno pojavljuje na snimcima.

- Uspeli smo da pronađemo fajlove koji sadrže nekoliko materijala koji potpadaju pod Zakon o seksualnom zlostavljanju i eksploataciji dece - izjavio je general-major Vilson C. Asueta.

Filipinska policija, međutim, još nije zvanično podigla optužnicu protiv Tomasa Markla starijeg. Istraga je u toku, a nadležni tek treba da utvrde sve okolnosti i odgovornost za pronađeni materijal.

U slučaj su uključene i međunarodne institucije. Među njima je i američki FBI, koji sarađuje sa lokalnom policijom u okviru istrage.

Istraga se proširila i na skladište u Meksiku

Slučaj je dobio i međunarodnu dimenziju nakon što su meksičke vlasti izvršile pretres nekadašnjeg skladišta Tomasa Markla u mestu Rosarito Bič u Meksiku.

Ipak, prema pisanju lista The Times, filipinski ministar unutrašnjih poslova Huanito Viktor "Honvik" Remula izjavio je u utorak da meksičke vlasti do tada nisu kontaktirale filipinsku policiju povodom ovog slučaja.

Lokalni magazin Voz navodi da Tomas Markl nije plaćao zakup skladišta od 2024. godine, iako je u njemu nastavio da čuva svoje stvari.

U Rosaritu je živeo od 2011. do 2025. godine, kada se preselio na Filipine. Nakon amputacije noge u decembru 2025, vratio se u Sjedinjene Američke Države.

Prema dostupnim navodima, donedavno je boravio u domu za starije osobe na Floridi, ali je nakon objavljivanja informacija o istrazi zatraženo da napusti taj objekat.

Podsećamo, Megan Markl se ranije oglasila povodom kontroverzi i optužbi koje su se odnosile na njenog oca, a tom prilikom prvi put je govorila o razlozima zbog kojih je prekinula komunikaciju sa njim.

(Glossy)

BONUS VIDEO: 

 

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas