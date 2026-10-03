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TESTAMENT SLAĐANE MILOŠEVIĆ: NJeni najbliži ispoštovali sve što je napisala

Slađana Milošević ostavila je testament sa preciznim željama, koje su poštovane nakon njene smrti.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Slađana Milošević, poznata rok diva, ostavila je dubok trag na muzičkoj sceni, ali i iza sebe testament koji je izazvao pažnju javnosti. Vest o tome šta je slavna umetnica zahtevala posle smrti ponovo je u fokusu, a njena poslednja želja ostala je tema brojnih komentara.

Poslednja želja Slađane Milošević 

Porodica i najbliži su otkrili da je Slađana Milošević ostavila precizne instrukcije u testamentu. Nakon što je preminula u Zemunskoj bolnici, poštujući njene reči, postupili su tačno onako kako je tražila. Sve je urađeno prema njenoj volji, što je izazvalo dodatne emocije kod fanova i kolega.

Imovina i borba sa bolešću ostavili snažan utisak

Poznato je da je pevačica bolovala od Sjogrenovog sindroma, teške autoimune bolesti koja utiče na imuni sistem i izaziva zdravstvene komplikacije. Poslednje dane provela je u bolnici, a porodica je bila uz nju do samog kraja. U testamentu je navela šta želi da se uradi nakon njene smrti, a među imovinom su se našli stan na Novom Beogradu i luksuzni automobil marke "audi".

Reakcije javnosti na testament Slađane Milošević

Fanovi su komentarisali na društvenim mrežama, ističući koliko im znači što je testament Slađane Milošević ispoštovan u potpunosti. Mnogi su izrazili tugu, ali i divljenje prema njenom karakteru i snazi. Mediji su nastavili da pišu o detaljima njenog života i poslednjim godinama.

Kulturni doprinos i životna priča

Svojim bogatim muzičkim opusom i autentičnim stilom, Slađana Milošević je ostala upamćena kao umetnica koja je pomerala granice. Iza sebe je ostavila ne samo pesme, već i poruku kako se dostojanstveno oprostiti od života. Testament je samo potvrdio njen karakter i način na koji je želela da se njena priča završi.

(Elita)

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