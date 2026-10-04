JAPANCI DODAJU JEDAN ZAČIN U KAFU ZA DOBAR POČETAK DANA: Ni kakao, ni cimet

Mnogi ljudi se svakog jutra suočavaju sa nadimanjem, osećajem težine u stomaku i usporenim varenjem.

Jedan od začina koji se može naći u gotovo svakoj kuhinji jeste đumbir, a njegovo dodavanje čini da jutarnja kafa donese savršen početak dana.

Umesto skupih suplemenata, ponekad je dovoljno da obratite pažnju na jednostavne navike u ishrani. Ipak, važno je imati na umu da nijedan napitak ne može preko noći da reši sve probavne tegobe niti da zameni uravnoteženu ishranu.

Đumbir u kafi: Zašto se ova kombinacija sve češće pominje?

Mleveni đumbir je aromatičan začin prepoznatljiv po blago ljutom ukusu i karakterističnom mirisu. Može se kupiti u gotovo svakoj prodavnici, a koristi se u pripremi različitih jela i napitaka. U Japanu ga često stavljaju u mnoga jela, ali poseban trik je kada ga dodaju u jutarnju kafu.

NJegova glavna aktivna jedinjenja, među kojima je i gingerol, proučavaju se zbog mogućeg uticaja na varenje. Pojedina istraživanja ukazuju na to da đumbir može da utiče na pražnjenje želuca, ali to ne znači da će svima pomoći kod nadimanja, zatvora ili osećaja težine.

Kafa sama po sebi kod nekih ljudi podstiče rad debelog creva, pa se potreba za odlaskom u toalet može javiti ubrzo nakon ispijanja. Ovaj efekat nije prisutan kod svih, a dodavanje đumbira kod nekih može dati dodatni podstrek.

Recept za kafu sa đumbirom

Priprema je jednostavna i ne zahteva posebne sastojke.

Sastojci:

1 šolja skuvane kafe

1/4 kašičice mlevenog đumbira

Malo mleka, po želji

Priprema:

Skuvajte kafu na uobičajen način, a zatim dodajte četvrtinu kašičice mlevenog đumbira i dobro promešajte. Ako vam se dopadne ukus, naredni put možete da prilagodite količinu prema svojim željama.

Đumbir ima intenzivnu, blago ljutkastu aromu, pa je najbolje da počnete sa manjom količinom. Ako volite blaže napitke, možete dodati malo mleka.

(Sensa)

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