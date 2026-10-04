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NAKON DVA RAZVODA MU LJUBAV VIŠE NIJE PRIORITET: "Dobro sam i srećan sam"

Ben Aflek retko kad govori o privatnom životu, a posebno ne o ljubavi i vezama.

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Foto:Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia
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Nakon što se brak sa Dženifer Lopez završio, glumac nije javnosti predstavio nijednu partnerku, a kako sada kaže posvećen je samo deci i karijeri. 

On je govorio o svom trenutnom stavu prema izlascima i vezama tokom premijere svog novog trilera „Animals” u Los Anđelesu. U razgovoru za emisiju "Entertainment Tonight", Aflek je rekao da je najvećim delom posvećen karijeri i svoje troje dece, zbog čega mu ostaje malo vremena za započinjanje nove veze i kako kaže, srećan je jer je slobodan. 

- Mnogo radim i viđam se sa svojom decom. Nema tu mnogo prostora - objasnio je Aflek.

Ben se takođe osvrnuo na nedavnu izjavu voditeljke Ane Navaro, koja je rekla da je pokušala da ga spoji sa Šakirom nakon njegovog razvoda od Dženifer Lopez.

- Iskreno, za takve stvari prvi put čujem od vas. LJudi vole da tračare. Svašta se izmišlja.

Takođe je rekao da mu obično ne nameštaju sastanke, uprkos stalnim spekulacijama o njegovom ljubavnom životu.

Podsetimo, Aflek i Lopez su okončali razvod u januaru 2025. godine, nakon dvogodišnjeg braka. NJih dvoje su prethodno bili vereni početkom dvehiljaditih, pre nego što su godinama kasnije obnovili vezu. Glumac je prethodno bio u braku sa Dženifer Garner, od 2005. godine pa sve do okončanja razvoda 2018. godine. Bivši supružnici imaju troje dece: Vajolet, Serafinu i Semjuela. 

- Dobro sam i srećan sam. Znam koji su mi prioriteti. Ne možeš imati dve stvari koje su najvažnije u životu. Za mene su to deca.  Tu je i moj posao, koji volim. I, znate, tu sam gde jesam i odlično se osećam. Ko zna kakve nam avanture život nosi? Otvoren sam za to, ali ne pokušavam ništa da jurim.

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