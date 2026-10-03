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ŽENI SE SIN DRAGANA KOJIĆA KEBE: Poznato kada će biti održano gala slavlje

Pored svadbenih priprema, budući roditelji se uveliko spremaju i za dolazak svog prvog deteta.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A./ M.T.
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U domu pevača Dragana Kojića Kebe uskoro se očekuje veliko porodično slavlje, jer njegov sin Igor Kojić i njegova izabranica Nikolina Šaponja planiraju venčanje do kraja ove godine. Pored svadbenih priprema, budući roditelji se uveliko spremaju i za dolazak svog prvog deteta.

Svadba bez velike pompe

Iako se u krugovima bliskim porodici već uveliko govori o novom poglavlju, tačan datum, mesto održavanja i broj zvanica čuvaju se u strogoj tajnosti. Porodica želi da celokupna ceremonija venčanja protekne u intimnoj atmosferi, bez velike pompe. Ipak, Keba, koji posebno emotivno doživljava porodične trenutke, sa velikim uzbuđenjem iščekuje ulogu dede i predstojeće veselje.

- Keba je veseljak i voli da pravi glamurozna slavlja, Igor i njegova buduća supruga su ipak za intimniju priču. Oboje žele da krunišu svoju ljubav i pred Bogom i pred zakonom, a zasad se detalji drže u tajnosti. Ali pevači sa estrade uveliko govore da Keba ženi sina i da će postati deda, pa to valja proslaviti - priča pevačica sa estrade, koja je zamolila za diskreciju.

Igor se sa partnerkom pojavio u javnosti

Podsetimo, Igor Kojić pojavio se nedavno prvi put u javnosti sa svojom trudnom suprugom, lepom brinetom Nikolinom čiji se trudnički stomak jasno nazirao u elegantnoj beloj haljini. Tom prilikom, Igor nije krio sreću zbog dolaska prinove, istakavši da se radovao čim je saznao lepe vesti i da je njegov otac, pevač Dragan Kojić Keba, bio neizmerno srećan što će postati deda.

Kojić je naglasio da im pol bebe uopšte nije važan, već samo da dete bude živo i zdravo.

(Blic)

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