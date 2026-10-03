"MOLILA SAM GA, NIJE HTEO NI DA ČUJE": Sin Emine Jahović je rano počeo sam da zarađuje, iako je ona imala druge planove za njega

Prilikom jednog gostovanja u emisiji "Amidži šou" gde je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 18 godina već uveliko radi i odlično zarađuje.

Emina Jahović ponosna je na svoja dva naslednika koje je dobila iz braka sa pevačem Mustafom Sandal.

Pevačica nema problem da priča o svojim sinovima, pa time ne krije da je ponosna na to kako ih je vaspitala i u kakve ljude rastu.

"Nisam želela da se bavi šou-biznisom"

Prilikom jednog gostovanja u emisiji "Amidži šou" gde je otkrila da njen stariji sin Jaman koji ima 18 godina već uveliko radi i odlično zarađuje.

- Nisam želela da se Jaman bavi šou-biznisom, ali sam ga na kraju podržala, jer sam videla da je talentovan, da uživa u poslu di-džeja i da mu to izuzetno dobro ide. Ranije sam ga molila da svira klavir, za šta nije želeo da čuje, ali se sada uozbiljio i svakodnevno vežba, jer ga je tako savetovao mentor. NJegova karijera traje nekoliko godina i u svemu što radi je izuzetno uspešan. Ponosna sam na njega - govorila je tada Emina.

Mustafu upoznala na plaži

Mustafa i Emina su se upoznali krajem jula 2004. godine na jednoj bodrumskoj plaži. Dok je ležala u ležaljci, Mustafa joj je prišao i upoznao se sa njom, a lepa pevačica nije bila svesna da pred njom stoji upravo najveća turska pevačka zvezda. Na početku poznanstva Emina se samo družila sam Mustafom, a prvi njihov poljubac dogodio se u avionu.

Na početku su krili svoju vezu, pa čak i od najbližih članova porodice. Na njegove koncerte, lepa pevačica je išla maskirana. Na jednom od njegovih nastupa u Ajvaluku, pred 50.000 ljudi, negde na pola nastupa Mustafa se okrenuo ka njoj i posvetio joj pesmu.

Svi fotoaparati su bili upereni ka Emini, a priča o njihovoj romansi našla se na naslovnim stranama svih turskih tabloida. Nakon nekoliko godina veze satkane od brojnih uspona ali i teških padova, Emina i Mustafa su se razišli, ali su se posle godinu i po dana pauze ponovo pomirili te su se u januaru te godine tajno venčali u istanbulskom hotelu "Les Otomans".

Naime, čak ni zvanice, među kojima su bili Eminini i Mustafini roditelji, nisu znali zbog čega su pozvani u hotel, nego su shvatili tek kada se pojavio matičar. Ubrzo potom pročula se i vest da je Emina trudna i da će roditi sina.

Emina o razvodu

Pevačica je nakon kraha braka javno govorila o razvodu i otkrila da se nikada nije pokajala.

- Nikada se nisam pokajala što sam se razvela i hvala Bogu da je tako bilo. Savetujem ženama da dobro razmisle, pogotovo kada su deca u pitanju, jer možda bi želeli da se razvedu iz nekih glupih razloga – rekla je svojevremeno Emina.

Na pitanje da li su razlozi njenog razvoda bili "glupi", pevačica je iskreno odgovorila:

- Moj razvod nije bio glup, ali nije bio ni neki nenormalan razlog. Niko nikog nije prevario ili slično, jednostavno su se stvari ugasile. Imala sam 35 godina, da sa 35 godina pristaneš da živiš u braku koji nema tu strast i tu snagu... Nije samo do strasti. Najmanje govorim o fizičkoj strasti, da se oboje trude na isti način, da su oboje kompatibilni u svemu Kod nas se to nekako poremetilo. I pre nego što sam se razvela, to je krenulo tri godine pre toga - otkrila je pevačica u emisiji "Scena specijal".

(Mondo)

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