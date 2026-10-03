SOFIJA VERGARA USTALA U 3 UJUTRU DA JEDE: Objavila sliku hrane koja liči na voće, a evo šta je ustvari užinala (FOTO)

Budući da je Sofija jedna od najzgodnijih žena na svetu vrlo je čudan izbor hrane koju jede u kasne noćne sate.

Većina ljudi koji se probude gladni usred noći posegnu za ostacima večere, čipsom ili nečim što im se nađe pri ruci. Sofija Vergara, međutim, ima nešto drugačije standarde kada je u pitanju kasnonoćna užina.

Glumica je tokom boravka u Parizu svojim pratiocima pokazala šta je jela u tri sata ujutru, a njen izbor više je ličio na malu izložbu luksuznih poslastica nego na klasičnu ponoćnu užinu.

Na Instagram storiju Sofija je podelila fotografiju nekoliko raskošnih deserata i uz nju duhovito napisala: - Mala užina u 3 ujutru?

Sudeći po prizoru, reč "mala" ovde je prilično upitna.

Poslastice koje izgledaju kao pravo voće

Sofijin izbor bile su čuvene poslastice francuskog poslastičara Sedrika Grolea, poznatog upravo po desertima koji izgledaju gotovo identično kao voće, orašasti plodovi i drugi prirodni sastojci.

Na prvi pogled, njegovi kolači mogu da zavaraju i najpažljivije oko. Izgledaju kao limun, lešnik, jagoda ili neko drugo voće, dok se ispod savršeno oblikovane spoljašnjosti kriju slojevi mus-a, karamela, pralina, voćnih punjenja i drugih poslastičarskih kreacija.

Gro­leov butik u pariskom hotelu "Le Meurice" posebno je poznat po kolekciji "Fruits", u kojoj se poslastice oblikuju tako da verno podsećaju na sezonsko voće, ali istovremeno nude mnogo složeniji ukus.

Jedna od kreacija sa lešnikom, na primer, kombinuje krem od lešnika, karamel sa vanilom, hrskavi lešnik sa cvetom soli i mus od mleka od lešnika.

Dakle, Sofijina "užina" u tri ujutru bila je daleko od obične čokoladice ili keksa.

Za one koji prate Sofiju Vergaru, ovakav prizor zapravo nije veliko iznenađenje. Glumica je i ranije na društvenim mrežama delila fotografije kolača, torti, sladoleda i drugih poslastica.

NJena pariška ponoćna užina zato nije toliko neobična zbog toga što je odlučila da pojede nešto slatko, već zbog toga što je izabrala upravo spektakularne francuske poslastice koje izgledaju kao da su stigle pravo iz voćnjaka.

Tri sata ujutru, Pariz, luksuzni deserti koji izgledaju kao pravo voće i Sofija Vergara u glamuroznoj haljini – čini se da i obična kasnonoćna užina u njenom slučaju može da izgleda kao scena iz filma.

(Glossy)

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