OGLASIO SE POTPAROL SLAVNE GLUMICE NAKON NJENOG HAPŠENJA U AVIONU: Tvrdi da je tada imala zdravstvenu krizu - "Svakodnevno trpi bolove"

U saopštenju je zahvalio novinarima koji su, kako kaže, "odvojili vreme da o Selmi Bler pišu kao o osobi, a ne samo kao o temi za senzacionalističke naslove".

Portparol glumice Selme Bler oglasio se nakon njenog nedavnog hapšenja zbog incidenta tokom leta za NJujork. U izjavi za časopis People poručio je da se dosadašnji medijski izveštaji uglavnom baziraju na policijskom izveštaju i novinskim napisima starima deset godina.

"Ono što je javnost dosad čula o Selminom slučaju tokom nedeljnog večernjeg leta za NJujork bazira se gotovo isključivo na policijskom izveštaju i novinskim napisima starim deset godina", poručio je.

Tvrdi da je glumica doživela zdravstvenu krizu

U saopštenju je zahvalio novinarima koji su, kako kaže, "odvojili vreme da o Selmi pišu kao o osobi, a ne samo kao o temi za senzacionalističke naslove". Dodao je da je takvo izveštavanje, nažalost, bilo izuzetak. "Dok smo mi ćutali, nagađanja su počela da se predstavljaju kao činjenice. Želimo da ispravimo nekoliko tvrdnji koje su već dospele u javnost", stoji u izjavi.

Predstavnik za medije tvrdi da je glumica tokom leta doživela zdravstvenu krizu, te je odbacio neke od najtežih optužbi koje su se pojavile u medijima. "Selma nije pokušala da otvori vrata aviona niti je nameravala ikoga da povredi", poručio je.

Optužena za napad na članove posade

Bler je uhapšena u nedelju, 11. oktobra, nakon incidenta na letu avio-kompanije Delta za NJujork. Prema navodima iz policijskog izveštaja, glumica je navodno ugrizla i udarila članicu kabinskog osoblja, te pokušala da otvori vrata aviona tokom leta. Dvoje članova posade prijavilo je povrede.

Glumica je takođe optužena za napad na policajca i medicinsku sestru. Izjasnila se da nije kriva ni po jednoj tački optužnice.

"Sramotno je sugerisati da Selma nema multiplu sklerozu"

Predstavnik se osvrnuo i na komentare kojima se dovodi u pitanje glumičina dijagnoza multiple skleroze, bolesti s kojom se javno bori od 2018. godine. "Sramotno je uopšte sugerisati da Selma nema multiplu sklerozu. NJena dijagnoza javno je poznata od 2018. godine. Svaki fizički napredak koji je od tada ostvarila za nju je velika pobeda", poručio je.

Dodao je da glumica i dalje ima teških dana, svakodnevno trpi bolove i ima i pseudobulbarni afekat, neurološko stanje koje može da uzrokuje iznenadne i nekontrolisane emocionalne reakcije, poput smeha ili plača. Prema rečima njenog predstavnika, to stanje može uticati na to kako drugi ljudi doživljavaju njene zdravstvene epizode.

"To stanje direktno utiče na to kako njene zdravstvene epizode izgledaju ljudima koji nisu upoznati s njenim stanjem. Upravo zato putuje sa psom pomagačem koji je stalno uz nju, a vlasti su joj ga oduzele", rekao je.

Na kraju saopštenja pozvao je javnost da ne donosi preuranjene zaključke. "Ova priča ima mnogo više strana nego što je dosad objavljeno. Molimo javnost da uzme u obzir sve činjenice pre nego što donese zaključke, bilo na sudu ili u javnosti", zaključio je.

(Index.hr)

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