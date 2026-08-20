ULOGA VOJKANA IZ "OTVORENIH VRATA" NIJE BILA NAMENJENA ĐURIČKU: Prvo je ponuđena njegovom kolegi, a evo zašto ju je on odbio

Malo je poznato ko je prvobitno trebalo da tumači ulogu Vojkana.

Kultna serija "Otvorena vrata" iz 1994. godine i danas važi za jedan od najvećih televizijskih fenomena na našim prostorima, ali malo ko zna da je čuveni Vojkan Jakovljević mogao izgledati potpuno drugačije.

Ta uloga prvo je ponuđena Vojinu Ćetkoviću, koji ju je odbio pošto je procenio da u to vreme nije imao dovoljno glumačkog iskustva. Šansu je iskoristio Nikola Đuričko, kome je ovaj lik širom otvorio vrata domaće scene.

Zanimljivo je da su neke tajne o "Otvorenim vratima" otkrivene tek nedavno. Glumica Bojana Maljević je gostujući na TV Insajder rekla da je serija rađena po narudžbini njenog oca, producenta Bojana Maljevića, i to kao reklama za vrata koja je u to vreme proizvodio i da je isprva poenta serije bila potpuno drugačija.

- "Otvorena vrata" su pre svega kreirali Miloš Radović i tada studentkinja Biljana Srbljanović po narudžbini našeg oca koji je hteo da napravi porodičnu seriju, komediju koja za cilj ima, mogu da pričam o tome na taj način jer je prošlo mnogo godina, da promoviše vrata koja je proizvodio - ispričala je Bojana, koja je tada u emisiji Insajder TV gostovala sa svojom sestrom Anom Maljević.

Objasnila je da su to bila "one touch lock vrata", koja se više ne proizvode, a glavni lik Cakana (Vesna Trivalić) je u seriji bila prodavac vrata jer kao umetnica nije imala dovoljno posla.

(Mondo)

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