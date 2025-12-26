USPON I VRTOGLAVI PAD DŽON TRAVOLTE: Za sve je kriva jedna veza, šokiraće vas šta zaista Holivud misli o njemu!

Saznajte šta se sve krije iza niza neuspeha Džona Travolte

Džon Travolta – zvezda koja je nekada zarađivala 20 miliona dolara po filmu – sada skoro isključivo glumi u filmovima toliko lošim da ne mogu ni da popune bioskopsku salu. Tako je bilo i sa najnovijim ostvarenjem „High Rollers“, koji je objavljen u martu 2025, prikazan je samo u 3 bioskopa i saradio je samo 125 funti (171 dolar). Porede ga sa "uspehom" njegovog prethodnog projekta „Mob Land“ iz 2023. godine

Naime, Tom Leonard, dopisnik "Dejli mejla" iz Amerike, dožao je do neverovatnih saznanja, a mi vam njegov osvrt na Travoltin sunovrat prenosimo u celosti:

"On nije prva zvezda u starijim godinama koja je potpisala ugovor o novom projektu za novac. Međutim, u Holivudu se šapuće da je ova nesrećna tendencija postala još ekstremnija zahvaljujući njegovoj vezi sa kontroverznim filmskim stvaraocem koji je optužen za navodno seksualno nedolično ponašanje, što on poriče, i koji je poznat – čak i po niskim standardima modernog Holivuda, po tome što izbacuje šljaku.

Nov fiilm i novi promašaj

Travoltin najnoviji kratki film je još jedan dosadno formulisani akcioni triler snimljen sa toliko malim budžetom da se nisu ni potrudili da angažuju kaskadere za scenu u kojoj junaci skaču u bazen sa vrha zgrade. Umesto toga, oni se bacaju u vodu kao da su jednostavno skočili sa skakaonice.

Film je toliko loš da čak nema ni ocenu na sajtu za prikupljanje kritika Rotten Tomatoes jer se tako malo kritičara – samo devet – potrudilo da ga pogleda.

Gardijan se odvažio i, nakon što je primetio da je Travolta barem odustao od svojih smešnih frizura i konačno prihvatio ćelavost, zajedljivo je napisao: „Delo zapanjujuće gluposti i nešarmantnosti koje usporava srce, nespretno napravljeno i, iskreno rečeno, dosadno osim kada njegove mane postanu toliko očigledne da ne možete a da se ne nasmejete.“

Dodaje se: „Atmosfera smanjenja troškova prožima svaki nivo filma, od glumačke postavke, preko kostima, do nakita od paste koji bi trebalo da zameni otmeno drago kamenje.“

Nažalost, ovo nije naročito noviji trend za bivšu superzvezdu čije se bogatstvo procenjuje na 250 miliona dolara.

Neupseh za neuspehom - snimio najgori film ikada

NJegov triler iz 2018. godine, „Speed ​​Kill“ (u kojem je igrao milionera, šampiona u trkama gliserima), bio je toliko užasan da je dobio 0% ocena na sajtu Rotten Tomatoes. To je dostignuće koje malo koji film uspeva – ali Travolta je to ponovio iste godine kada je igrao šefa mafije Džona Gotija u uznemirujuće simpatičnom biografskom filmu „Goti“ .

Sada, ništa od ovoga ne bi bilo iznenađenje za holivudske insajdere koji su na veb-sajtu industrije IMDb izglasali naučnofantastični drekavac iz 2000. godine „Bojno polje: Zemlja“ – glavnog producenta i glavnog režisera Dž. Travoltu – za najgori film ikada snimljen.

Jedan od najvećih zvezda tokom 70-ih

Međutim, drugi se uglavnom sećaju slavnih dana sedamdesetih godina prošlog veka, uključujući filmove „Briljantin“ i „Groznica subotnje večeri“, nakon čega je usledio njegov nezaboravni povratak devedesetih godina prošlog veka, igrajući sa Umom Turman u filmu Kventina Tarantina „Petparačke priče“, kada je ponovo postao jedna od najvećih zvezda na svetu. A za te fanove, to je pomalo šokantno.

Čovek koji je pokrenuo njegov pad

Insajderi sada upiru prstom u izvesnog Rendala Emeta, koji je ili producirao ili režirao Travoltine nedavne filmove – „Goti“, „Keš aut“ i „Haj rolers“.

Emet je bio predmet istrage Los Anđeles tajmsa iz 2022. godine i kasnijeg dokumentarca na Huluu zbog optužbi za zlostavljanje žena (uključujući navodno nuđenje filmskih uloga u zamenu za seks) i zlostavljanje asistenata i poslovnih partnera, optužbe koje je on negirao.

Otkako je skandal izbio, Emet je počeo da koristi svoje srednje ime, Ajvs, kao svoje profesionalno ime.

Emet je najpoznatiji kao pionir žanra filmova nazvanih „starački tizeri“ – niskobudžetnih produkcija koje ističu učešće ostarele zvezde (uključujući Travoltu, Brusa Vilisa i Silvestera Stalonea i druge) kako bi privukle investitore, samo da bi se taj glumac jedva pojavio u njima, ponekad samo na nekoliko minuta.

Velika većina minimalnog budžeta troši se na obezbeđivanje te velike zvezde, iako će on snimati samo nekoliko dana.

Veb-sajt za vesti iz sveta zabave, Vulture, rekao je da su Emetovi filmovi toliko loši da zaslužuju posebnu kategoriju.

Travolta se bar pojavljuje nešto duže od nekoliko minuta u svom najnovijem filmu. Neki bi mogli tvrditi da se glumac sa 71 godinom teško može kriviti što više ne dobija pristojne glavne uloge, ali to se nije pokazalo kao problem za Lijama Nisona (73) ili Harisona Forda (82).

Travoltini branioci će takođe napomenuti da se on morao nositi sa razornim neuspesima u svom privatnom životu, uključujući smrt svoje voljene supruge, Keli Preston, 2020. godine i sina Džeta 2009. godine .

U međuvremenu, kontinuirane spekulacije o njegovom privatnom životu – uglavnom o njegovoj povezanosti sa kontroverznom Sajentološkom crkvom i njegovoj seksualnosti – nisu bile od pomoći u doba kada je sposobnost holivudskih publicista da „kontrolišu narativ“ uništena društvenim mrežama.

Autor sopstvene nesreće

Međutim, kada je u pitanju njegova filmska karijera, on je gotovo u potpunosti bio autor sopstvene nesreće.

Rukovodilac kompanije Dizni koji je radio sa Travoltom rekao je ove nedelje za Mejl: „Da je Travolta stao nakon povratka u „Petparački priča“, ušao bi u holivudsku istoriju kao jedan od velikana svih vremena. Legenda koja se vratila na poslednji put. Ali sada je kao onaj tužni gost koji je ostao predugo na zabavi.“

Travolta, koji je napustio srednju školu i poreklom iz predgrađa NJu Džerzija, stekao je svoje iskustvo u muzičkom pozorištu umesto u glumi, imajući hit singl i TV sitkom pre nego što je imao hit film.

Ali onda je 1977. godine igrao disko kralja Tonija Manera, poznatog po svojoj vitkoj građi i plesnim pokretima u filmu „Groznica subotnje večeri“, a godinu dana kasnije usledila je njegova uloga rokera Denija Zuka u mjuziklu „Briljantin“, i odjednom je postao superzvezda.

Bio je najmlađih izvođača ikada nominovan za Oskara

Sa 24 godine, postao je jedan od najmlađih izvođača ikada nominovanih za najboljeg glumca za „Groznicu subotnje večeri“ na dodeli Oskara.

Godine 1978, časopis „Roling Stoun“ je proglasio da će Travolta „biti poštovan zauvek, kao što su to činili Elvis, Džejms Din i Merilin Monro“.

Princeza Margaret izričito zatražila da se sastane sa Travoltom

Holivudski mogul Beri Diler nedavno je u novim memoarima otkrio da je, ubrzo nakon objavljivanja filma „Groznica subotnje večeri“, princeza Margaret izričito zatražila da se sastane sa Travoltom tokom posete Los Anđelesu. Pozvala ga je na čaj u svoj hotelski apartman, samo da bi se Travolta kasnije "požalio" da mu se kraljičina sestra „udvarala“.

Osam godina kasnije, 1985. godine, imao je mnogo javniji sastanak sa kraljevskom porodicom kada su on i veoma nervozna princeza Dajana ukrali predstavu, nezaboravno igrajući zajedno na zabavi u Beloj kući koju su organizovali tadašnji predsednik Ronald Regan i njegova supruga Nensi .

Međutim, do tada je sjaj njegove filmske karijere odavno počeo da bledi. Travolta se pokazao posebno sklonim takozvanim „strastvenim projektima“ – filmovima koje je očajnički želeo da snimi, ali malo ko je zapravo želeo da ih vidi.

Čak i „Savršen“, romantična drama iz 1985. godine sa Džejmi Li Kertis u glavnoj ulozi, koja je na papiru zvučala kao hit, pokazala se kao filmski pravi hit, nominovana za niz nagrada Zlatna malina – uključujući i nagradu za najgoreg glumca za Travoltu. Holivud je trebalo da shvati poruku o Travolti i ozbiljnim romantičnim filmovima, kritikovali su neki kritičari, kada je snimio podjednako jeziv film „Trenutak po trenutak“ sa Lili Tomlin 1978. godine.

Travolta je priznao da je gotovo trajno prestao da glumi nakon trećeg i poslednjeg filma „Gledaj ko priča“ – uspešne, ali jeftine franšize o bebi koja govori – kada je dobio poziv od modernog reditelja Tarantina.

Tarantino je nazvao Travoltu jednom od „najvećih filmskih zvezda koje je Holivud ikada proizveo“ i navodno je razbesneo finansijere serije „Petparački priča“ odbijanjem Danijela Dej-Luisa u korist Travolte za glavnu ulogu ubice Vinsenta Vege u krimi drami iz 1994. godine.

To je Travolti donelo još jednu nominaciju za Oskara za najboljeg glumca i on je odjednom zarađivao 20 miliona dolara po filmu. Ali opet, uprkos ranim uspesima kao što je triler iz 1997. „Face/Off“ (u kojem je igrao agenta FBI-ja, a Nikolasa Kejdža teroristu, dok su njih dvojica podvrgnuti eksperimentalnoj operaciji zamene lica), to nije potrajalo jer je dozvolio da mu sopstveni sumnjivi instinkti i uverenja diktiraju karijeru.

Travolta – sajentološki obraćenik od 1975. godine – zapravo je tek drugi najpoznatiji holivudski sajentolog, iza njega je Tom Kruz . Ali Kruz mudro nikada nije dozvolio sebi da rizikuje svoju slavu snimajući otvoreno sajentološki film i tako očigledno povezujući svoje ime sa organizacijom koju kritičari široko smatraju kultom.

Travolta je, međutim, navodno ignorisao upozorenja tako što je nastavio sa snimanjem filma iz 2000. godine po romanu „Bojno polje Zemlja“, naučnofantastičnom romanu pokojnog osnivača Sajentologije L. Rona Habarda. Film, u kojem je Travolta igrao zlog vođu vanzemaljaca sa jakim dredovima koji su porobili ljude na budućoj Zemlji, bio je u velikoj meri zasnovan na čudnim verovanjima Sajentologije i optužen je da je malo više od filma za regrutovanje. Habard je molio Travoltu da snimi film po njemu, a glumčev san je bio da se obaveže još od objavljivanja romana 1982. godine.

Travolta je postao toliko opsednut željom da projekat bude uspešan da je leteo oko sveta u svom Boingu 707 – kvalifikovao se kao pilot sa 22 godine – tražeći lokacije za snimanje. U intervjuima je knjigu opisao kao „kao Pakleni priča za godinu 3000“ i „kao Ratovi zvezda, samo bolju“.

Neki holivudski posmatrači veruju da se Travoltina reputacija nikada nije oporavila od katastrofe filma „Bojno polje Zemlja“.

Osim nezaboravne uloge u drag odeći u romantičnoj komediji „Lak za kosu“ iz 2007. godine, Travolta od tada jedva da je imao neki solidniji filmski uspeh.

U isto vreme dok je njegova filmska karijera tonula (po drugi put), lični život zvezde, sve više je bio pod lupom.

Godine 2009, njegov sin Džet – najstariji od njegovo troje dece sa Keli Preston – preminuo je u 16. godini tokom porodičnog odmora na Bahamima, navodno udarivši glavom o ivicu kade nakon što je doživeo napad. Travolta je potvrdio da je Džet bio teško autističan i da je imao istoriju čestih napada.

Proširile su se glasine da su Travolti krivile sajentološku crkvu – koja iznosi ekstravagantne tvrdnje o svojoj sposobnosti da leči razne mentalne i fizičke poremećaje i navodno veruje da je autizam jednostavno „psihosomatski“ – što nije učinila više da pomogne Džetu.

U to vreme, portparol Sajentološke internacionalne organizacije je rekao: „Sajentološka crkva nema stav o autizmu. Kao i kod bilo kog medicinskog stanja, Crkva veruje da je ove probleme najbolje dijagnostikovati i lečiti od strane lekara. Sajentolozi tada mogu i traže duhovnu pomoć.“

Preston se borio protiv psihijatrijskih lekova, a advokati porodice su otkrili da je Džetu prestalo da uzima lek protiv napada, jer su bili uvereni da ne deluje.

Travolta je kasnije priznao da su supruga i on morali da pribegnu godinama bračnom savetovanju kako bi održali vezu. Na dan koji je trebalo da bude Džetov 17. rođendan, Travolta je lično odleteo na Tahiti kako bi sam proveo tužnu godišnjicu.

Glumac se takođe mnogo ugojio nakon Džetove smrti, a komšije su rekle da su ga kasno noću viđale kako se vozi u krug oko svoje kuće na Floridi vredne 14 miliona funti – izgrađene da podseća na aerodromski terminal kako bi mogao da se prepusti svojoj strasti prema floti aviona.

Travolta je, međutim, ostao sajentolog i na desetogodišnjicu Džetove smrti 2019. godine, odao je počast „crkvi“ za njenu podršku.

Sledeće godine, Preston je umrla u 57. godini nakon dvogodišnje borbe sa rakom dojke, a Travolta je bio gurnut u još veću patnju.

Pitanja o Travoltinoj seksualnosti

Iako je njihov brak proglašen jednim od najjačih u Holivudu, dugo su se postavljala pitanja o Travoltinoj seksualnosti.

Godine 2013, knjiga o sajentologiji koju je napisao dobitnik Pulicerove nagrade Lorens Rajt, tvrdila je da je zvezda bila prestravljena da bi, ako raskine sa crkvom, ona mogla da iskoristi protiv njega priznanja koja je dao o svojoj seksualnosti tokom seansi sajentološkog duhovnog savetovanja, nazvanih „audicija“.

Na vrhuncu Travoltine slave krajem 1970-ih, crkveni poglavari su navodno bili „očajnički zabrinuti da će se otkriti da je njihov najvredniji član gej“, navodi se u knjizi.

Bivši sajentolog, najstariji prebeg crkve, Marti Ratbun, rekao je Rajtu da je crkva vredno radila na zaštiti Travoltinog ugleda i da je mnoge optužbe protiv njega „nestale“.

Crkva je odbacila Rajtovu knjigu kao „knjigu punu grešaka, nepotkrepljenu, fanatičnu i antisajentološku“. Drugi sajentološki prebegi su rekli da članovima crkve nikada nije dozvoljeno da otkriju da su homoseksualci.

Godine 2012, dva muška masera ​​optužila su Travoltu na sudu da ih je seksualno zlostavljao u odvojenim prilikama u spa centrima u Atlanti i Los Anđelesu koji su se održavali do kasno uveče. Tužioci su potom odustali od obe tužbe.

Dve godine kasnije, Travoltin bivši pilot, Daglas Goterba, tvrdio je da je imao šestogodišnju aferu sa njim tokom 1980-ih. Travolta je snažno negirao optužbe.

Karen de la Karijer, nekada jedna od najviših duhovnih savetnica Sajentologije, opisala je Travoltu kao „lošeg momka koji voli rizične seksualne avanture“. Keli Preston, rekla je, bila je „ili slepa, ili verovatnije, samo gluva“ za ponašanje svog muža.

Prema rečima magnata iz Tinseltauna, Barija Dilera, Travolta je odbio da preuzme glavnu ulogu u njegovom krimi trileru „Američki žigolo“ iz 1980. godine jer se „plašio da igra taj lik zbog njegovog donekle gej prizvuka.

Međutim, ništa od ovoga nije sprečilo Travoltu da snima još jeftinijih filmova. „That's Amore!“, romantična komedija u kojoj glumi Ketrin Hajgl, koja je 25 godina mlađa od njega, biće objavljena kasnije ove godine.

Iako je prekasno očekivati da će odustati od glume u gracioznom svetlu, ipak je otrežnjujuće shvatiti da ne postoji žanr filma za koji Džon Travolta smatra da je izvan njegovog mogućnosti", napisao je poznati novinar koji prati svetske zvezde u stopu.

(Stil)

BONUS VIDEO: