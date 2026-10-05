VELIKI POVRATAK ČARLIJA ŠINA: Ponovo glumi glavnog lika u humorističkoj seriji, a evo sa kim će deliti kadar

Čarli Šin se vraća na male ekrane u novoj seriji "Hepi Džek", gde će glumiti sa ocem Martinom Šinom.

Glumac Čarli Šin (61) otelotvorio je Čarlija Harpera u popularnoj seriji "Dva i po muškarca", a od 2003. do 2011. bio je najplaćeniji glumac, koji je zarađivao 1,8 miliona dolara po epizodi. Zbog sukoba sa producentima, javnih ispada i bizarnog ponašanja, 2011. godine dobio je otkaz i njegov lik je nestao iz slavne serije.

Sada se saznalo da će Čarli početkom sledeće godine početi da snima novu humorističku seriju "Hepi Džek" (Happy Jack) za mrežu AMC, u kojoj će glumiti sa svojim ocem, Martinom Šinom (86). Tumačiće oca i sina, a prva sezona imaće šest epizoda. Snimaće se u istom studiju u kom su se snimali "Prijatelji" i to pred publikom uživo.

Čarli će glumiti Džeka, veoma neozbiljnog muškarca koji ceo život sastavlja kraj sa krajem. Ima dve ćerke koje odgaja njihov deda, Džekov otac. Inače, ovo nije prvi put da će otac i sin glumiti zajedno. Čarli i Martin već su igrali zajedno u brojnim filmovima, ali i u seriji "Dva i po muškarca", za koju je stariji Šin bio nominovan za nagradu Emi, kao i u seriji "Kontrola besa" (Anger Management).

Nakon toga, Čarli je imao tek nekoliko filmskih i televizijskih angažmana, pa je uloga u seriji "Hepi Džek" njegova prva glavna uloga u humorističkoj seriji od 2014. godine, kada je tumačio glavnu rolu u seriji "Kontrola besa". Iako je ostvario zavidnu karijeru, Čarlijev život obeležili su brojni skandali.

"Moj život mogao bi da se svede u samo tri reči: droga, s*ks i alkohol", rekao je u jednom intervjuu. NJegov glumački talenat bio je neosporan, ali je novinske naslove je više punio burnim privatnim životom. Tabloidi su ga nazivali "lošim momkom Holivuda", a u braku je bio tri puta.

Prvo se 1995. oženio Donom Pil, ali je brak potrajao svega godinu dana. Godine 2002. po drugi put je uplovio u bračne vode, ovoga puta s glumicom Deniz Ričards, sa kojom je dobio dve ćerke. NJihova veza završila se dramatičnim razvodom 2006. godine, optužbama za nasilje i prevarama.

Treći put se oženio 2008. godine sa Bruk Miler, sa kojom je dobio blizance. Taj brak trajao je još kraće, a bio je prepun skandala vezanih za alkohol i drogu.

(Story.hr)

BONUS VIDEO: