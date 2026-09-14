Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

VENČALI SE GLUMCI IZ SERIJE "NEDELJA": LJubav počela na snimanju, a sada rekli sudbonosno "da"

Mladi glumački par Maša i Stefan izgovorili su sudbonosno 'da' nakon uspeha filma 'Nedelja', započinjući novo poglavlje u životu.

1789371279_Foto-Printscreen-Instagram-stefan.jpg
Foto: Printscreen/ Instagram - stefan__vukic
Oglas

Mladi glumački par Maša Đorđević i Stefan Vukić izgovorili su juče sudbonosno "da" i zvanično stali na ludi kamen. Lepe vesti o venčanju novopečeni supružnici podelili su direktno sa svojim obožavaocima, objavivši niz emotivnih i romantičnih fotografija i video snimaka sa proslave na svojim profilima na društvenim mrežama.

Ono što ovu romansu čini posebno filmskom jeste upravo njihova ljubavna priča, koja je započela pred kamerama. Profesionalni putevi Maše i Stefana ukrstili su se tokom rada na velikom regionalnom projektu –filmu i seriji "Nedelja". Ovo ostvarenje, koje prati životopisnu priču legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, bilo je sudbonosno ne samo za njihove karijere, već i za njihov privatni život.

Iako su oboje pre toga imali veze, intenzivno druženje, probe i meseci provedeni na setu učinili su da simpatije prerastu u pravu ljubav. Da je upravo ovaj projekat bio okidač za njihovu vezu, simpatično su potvrdili i sami kada su u jeku promocije filma izjavili: "'Nedelja' nam je donela nas".

Nakon ogromnog uspeha filma "Nedelja", koji je premijerno prikazan početkom 2024. godine i osvojio srca publike, Maša i Stefan su sada zaokružili svoj uspeh i na najvažnijem, ličnom planu. Okruženi porodicom, prijateljima i bliskim kolegama, započeli su novo životno poglavlje.

Pored velikog slavlja na privatnom planu, Stefan Vukić trenutno ima još jedan ogroman razlog za ponos u svojoj karijeri. Naime, on igra glavnu ulogu u filmu "Izlet", ostvarenju reditelja Nenada Pavlovića, koje je nedavno i zvanično izabrano za srpskog kandidata za prestižnu nagradu Oskar.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas