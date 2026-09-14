VENČALI SE GLUMCI IZ SERIJE "NEDELJA": LJubav počela na snimanju, a sada rekli sudbonosno "da"

Mladi glumački par Maša i Stefan izgovorili su sudbonosno 'da' nakon uspeha filma 'Nedelja', započinjući novo poglavlje u životu.

Mladi glumački par Maša Đorđević i Stefan Vukić izgovorili su juče sudbonosno "da" i zvanično stali na ludi kamen. Lepe vesti o venčanju novopečeni supružnici podelili su direktno sa svojim obožavaocima, objavivši niz emotivnih i romantičnih fotografija i video snimaka sa proslave na svojim profilima na društvenim mrežama.

Ono što ovu romansu čini posebno filmskom jeste upravo njihova ljubavna priča, koja je započela pred kamerama. Profesionalni putevi Maše i Stefana ukrstili su se tokom rada na velikom regionalnom projektu –filmu i seriji "Nedelja". Ovo ostvarenje, koje prati životopisnu priču legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, bilo je sudbonosno ne samo za njihove karijere, već i za njihov privatni život.

Iako su oboje pre toga imali veze, intenzivno druženje, probe i meseci provedeni na setu učinili su da simpatije prerastu u pravu ljubav. Da je upravo ovaj projekat bio okidač za njihovu vezu, simpatično su potvrdili i sami kada su u jeku promocije filma izjavili: "'Nedelja' nam je donela nas".

Nakon ogromnog uspeha filma "Nedelja", koji je premijerno prikazan početkom 2024. godine i osvojio srca publike, Maša i Stefan su sada zaokružili svoj uspeh i na najvažnijem, ličnom planu. Okruženi porodicom, prijateljima i bliskim kolegama, započeli su novo životno poglavlje.

Pored velikog slavlja na privatnom planu, Stefan Vukić trenutno ima još jedan ogroman razlog za ponos u svojoj karijeri. Naime, on igra glavnu ulogu u filmu "Izlet", ostvarenju reditelja Nenada Pavlovića, koje je nedavno i zvanično izabrano za srpskog kandidata za prestižnu nagradu Oskar.

(Kurir)

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