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KO JE UNUKA BRANKE PETRIĆ KOJA SE PORODILA: U njoj su izmešane 3 religije, a pogledajte čime se bavi

Nika Fehmiu završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji.

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Foto: Everett Collection / Everett / Profimedia, Ataimages.rs/ A.A./M.M./ Printscreen/ Instagram - nikafehmiu
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Nika Fehmiju, ćerka je poznatog glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmijua, porodila se u tajnosti i na svet donela svoje prvo dete.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ćerka glumačkog para Snežane Bogdanović i Uliksa Fehmiua ne voli medijski da se medijski eksponira. Uliks je u braku sa srpskom glumicom Snežanu Bogdanović sa kojom se preselio u Ameriku.

Nika Fehmiu ima 30 godina, rođena je i živela nekoliko godina u NJujorku i važi za pravu lepoticu, a mnogi kažu da je pokupila najbolje od oba roditelja.

Osim što ima poznate roditelje, Nika ima i poznatu baku i poznatog deku - Branku Petrić i Bekima Fehmiua. Nika Fehmiu završila je međunarodne odnose i ljudska prava, ali radi u filmskoj industriji.

Prekinula porodičnu tradiciju

Nika se poput svojih roditelja, a potom bake i deke nije oprobala kao glumica. Snežanina mezimica, piše scenarija i režira kratke filmove u NJujorku, a uz to je radila i kao modni fotograf i asistent urednika na više različitih projekata kako u Srbiji, tako i u NJujorku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ovako je Snežana govorila o svojoj mezimici

S rođenjem ćerke Snežana kaže da se mnogo toga promenilo u njihovom životu.

"To vas natera da shvatite šta je važno, sebe samog više ne uzimate tako ozbiljno. Nika se rodila 1995. godine. Promenio se ugao iz koga sam posmatrala sopstveni život i pojačao se osećaj odgovornosti prema svemu što radim" rekla je Snežana ranije za medije i dodala:

"Ja sam predložila ime, a Uliks ga je odmah zavoleo. U našoj ćerki izmešale su se sve tri religije s naših prostora. Nika je boginja pobede, ime se sreće svuda, a kod nas ga ima na primorju" objasnila je za medije Snežana Bogdanović.

(Kurir)

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