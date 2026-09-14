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MAJA OGNJENOVIĆ POSLALA PORUKU NAKON VESTI O OBNOVLJENOJ LJUBAVI SA TEODOSIĆEM: Ovim rečima rekla je baš sve!

Maja Ognjenović se oglasila o ponovnom pomirenju sa Milošem Teodosićem, ističući da je ljubav suština života.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A./ R.P.
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Košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su obnovili emotivnu vezu 13 godina nakon raskida. U jeku priče o njihovom pomirenju, ona se oglasila na Instagramu.

Maja Ognjenović poslala je snažnu poruku o tome kako je ljubav poenta svega.

Foto: Instagram printscreen / majaonjenovic10

"Smisao života na zemlji je ljubav"

- I otkriće se na strašnom sudu da je jedini smisao života na zemlji bila ljubav - objavila je ona.

Kako je počela njihova ljubav

Ljubavna priča Maje i Teodosića započela je još 2008. godine na početku njihovih uspešnih sportskih karijera.

Već 2010. godine objavili su veridbu dok su oboje nastupali za grčki klub "Olimpijakos" i živeli pod istim krovom. Ipak, nakon četiri godine zajedničkog života i veze, na iznenađenje mnogih usledio je raskid 2013. godine umesto očekivanog venčanja.

Glavni razlog prekida veridbe bile su profesionalne obaveze na različitim krajevima sveta – Miloš je karijeru nastavio u Moskvi, dok je Maja otišla u Berlin. Velika udaljenost dovela je do hlađenja emocija, dok su oboje tada demantovali glasine da se u njihov odnos umešala treća osoba. Nakon razlaza, oboje su pronašli sreću u brakovima koji su u međuvremenu okončani, čime su se ponovo stvorili uslovi za obnovu stare ljubavi.

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