PONOVO NA ISTOM PUTU? Miloš Teodosić i Maja Ognjenović obnovili ljubavnu priču

Miloš Teodosić i Maja Ognjenović navodno su obnovili vezu, saznaje Telegraf.

Proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić i odbojkašica Maja Ognjenović navodno su se pomirili i to 13 godina nakon raskida, saznaje Telegraf.

Kako dalje prenosi ovaj portal, njih dvoje su već počeli da žive zajedno, ali zvanične potvrde još uvek nema.

Nijedno od njih dvoje nije zvanično govorilo o prirodi odnosa, ali izvori bliski nekadašnjem paru tvrde da su ponovo u komunikaciji, dok prijatelji koji su svojevremeno i kumovali njihovom poznanstvu ne kriju želju da ih ponovo vide zajedno.

Miloš i Maja su prvi put bili u vezi oko četiri godine, od 2008. da bi 2010. objavili i veridbu. Ipak, raskinuli su dve godine nakon toga. Slavni košarkaš je tada otišao u Moskvu, dok je Maja igrala u Berlinu, pa je daljina presudila tada njihovoj vezi.

(Super žena)

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