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MEGAN MARKL PONOVO U VELIKOJ BRITANIJI: Detalj sa prvog snimka pokrenuo lavinu komentara!

Hari i Megan stigli su u Veliku Britaniju 26. avgusta, nedelju dana nakon što je objavljeno da se sele u Harijevu domovinu sa porodicom na duži period.

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Foto: Profimedia/ SplashNews.com, Splash
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Vojvoda i vojvotkinja od Saseksavratili su se u Veliku Britaniju 26. avgusta sa decom i psima, a sada su javnosti pokazali delić svog novog života u Engleskoj.

Megan Markl podelila je prvi snimak porodičnog povratka u Veliku Britaniju, pruživši pratiocima uvid u to kako sada izgleda njihova svakodnevica.

Prizori poroidičnog života u Engleskoj  

U objavi na Instagramu u nedelju, 13. septembra, 45-godišnja vojvotkinja od Saseksa podelila je kratak video sa prizorima iz porodičnog života nakon što su se ona i suprug, princ Hari (41), nedavno vratili u njegovu domovinu sa decom – sinom princom Arčijem (7) i ćerkom princezom Lilibet (5), kao i njihovim psima Pulom i Mijom.

Od romantične šetnje do blatnjavih lokvi

Snimak počinje prizorom Megan i Harija kako se drže za ruke dok šetaju napolju, a potom se smenjuju prizori koji deluju kao isečci iz njihovog novog svakodnevnog života. Na jednom kadru vide se Lilibetine noge dok se greje pored kamina, dok Megan, u gumenim čizmama, skače po blatnjavoj lokvi.

U nastavku snimka Lilibet vozi bicikl, dok Arči trči pored nje. Pažnju je privukao i njegov glas, jer se čini da je sedmogodišnjak pokupio britanski akcenat svog oca.

"Kreni! Kreni!", može se čuti kako Arči navija, a njegov izgovor zvuči izrazito britanski.

(Mondo)

BONUS VIDEO: 

 

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