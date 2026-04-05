VESNA ZMIJANAC ŠOKIRANA ZAHTEVOM JEDNE OBOŽAVATELJKE: Pevačica se prekrstila kada je čula šta želi od nje

Vesna Zmijanac ne krije da je letovi jako umaraju, pogotovo kada je fanovi primete na aerodromu.

Pevačica je, vidno umorna, sletela u Beograd nakon uspešnog nastupa i progovorila o svojim planovima.

"Još nije počela priprema, ima još nešto malo da se uradi, neki repovi koji su ostali. U principu samo kondicije malo i to je to. Sve drugo je jasno", rekla je ona i priznala da je umaraju letovi.

Vesna je potom sačekala automobil, a u međuvremenu obožavateljka ju je zamolila da joj pevačica otpeva stih pesme, zbog čega je ostala šokirana. U jednom momentu se Vesna i prekrstila.

Podsetimo, Vesna je u potkastu kod Bokija 13 nedavno govorila o tome da li je rivalstvo između nje i Lepe Brene nastao spontano ili je bio podstaknut sa strane. Tom prilikom je otvoreno iznela svoj stav i objasnila kako danas posmatra njihov odnos i sve što se godinama komentarisalo kao rivalstvo.

- Nije namerno, ne može da se napravi namerno. Namerno traje mesec dana, a kad traje tri ili četiri decenije, to nije namerno. Jednostavno, desilo se da su se u isto vreme pojavile dve ozbiljne pevačice, s tim što nije moglo dugo da traje to rivalstvo jer sam ja ceo život pevala, pre svega - rekla je Vesna i objasnila da je ona nije čak imala ni prateće vokale na koncertima, a da je Lepa Brena imala pomoć članova svog orkestra.

- Brena je imala svašta nešto. Prvo, šest-sedam članova u orkestru iza sebe, imala je svoj šou-program stalno, što ja nisam. Ja sam imala mikrofon, orkestar i to je to. Stani i pevaj. Lepo je nekad bilo gledati tu podršku koju je Brena imala u "Slatkom grehu" - priznala je Zmijančeva u podkastu kod Bokija 13.

- Pevala je i Brena, samo što je ona imala podršku celog orkestra, oni su svi pevali. Bilo joj je puno lakše. Ja nisam imala nijedan bek vokal na koncertima - zaključila je Vesna Zmijanac.

