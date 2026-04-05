VESNA ZMIJANAC ŠOKIRANA ZAHTEVOM JEDNE OBOŽAVATELJKE: Pevačica se prekrstila kada je čula šta želi od nje

Vesna Zmijanac ne krije da je letovi jako umaraju, pogotovo kada je fanovi primete na aerodromu.

1775384545_1752485379_e3fb80acd670267324776926fcb1613c4ee929ce.jpg
Foto: ATA images/ M.P.
Pevačica je, vidno umorna, sletela u Beograd nakon uspešnog nastupa i progovorila o svojim planovima.

"Još nije počela priprema, ima još nešto malo da se uradi, neki repovi koji su ostali. U principu samo kondicije malo i to je to. Sve drugo je jasno", rekla je ona i priznala da je umaraju letovi.

Vesna je potom sačekala automobil, a u međuvremenu obožavateljka ju je zamolila da joj pevačica otpeva stih pesme, zbog čega je ostala šokirana. U jednom momentu se Vesna i prekrstila.

Podsetimo, Vesna je u potkastu kod Bokija 13 nedavno govorila o tome da li je rivalstvo između nje i Lepe Brene nastao spontano ili je bio podstaknut sa strane. Tom prilikom je otvoreno iznela svoj stav i objasnila kako danas posmatra njihov odnos i sve što se godinama komentarisalo kao rivalstvo.

- Nije namerno, ne može da se napravi namerno. Namerno traje mesec dana, a kad traje tri ili četiri decenije, to nije namerno. Jednostavno, desilo se da su se u isto vreme pojavile dve ozbiljne pevačice, s tim što nije moglo dugo da traje to rivalstvo jer sam ja ceo život pevala, pre svega - rekla je Vesna i objasnila da je ona nije čak imala ni prateće vokale na koncertima, a da je Lepa Brena imala pomoć članova svog orkestra.

- Brena je imala svašta nešto. Prvo, šest-sedam članova u orkestru iza sebe, imala je svoj šou-program stalno, što ja nisam. Ja sam imala mikrofon, orkestar i to je to. Stani i pevaj. Lepo je nekad bilo gledati tu podršku koju je Brena imala u "Slatkom grehu" - priznala je Zmijančeva u podkastu kod Bokija 13.

- Pevala je i Brena, samo što je ona imala podršku celog orkestra, oni su svi pevali. Bilo joj je puno lakše. Ja nisam imala nijedan bek vokal na koncertima - zaključila je Vesna Zmijanac.

(Mondo)

