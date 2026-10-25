„OVAKO VIŠE NE MOGU“: Slavna glumica priznala da plače svake nedelje, pratioci joj poručuju da ostavi muža! (FOTO)

Kristen Bel na meti kritika nakon što je priznala da svake nedelje plače, suočavajući se sa „brutalnim” brakom i roditeljstvom

Kristen Bel je imala priznanje za sve one koji misle da bi ih novac, slava i uspešna karijera poštedeli izazova u braku i majčinstvu. Međutim, njene iskrene izjave nisu naišle na odobravanje kod svih na internetu, pa su se mnogi zapitali zašto je još uvek u braku sa svojim dugogodišnjim suprugom, Daksom Šepardom.

Glumica je nedavno priznala da život može biti „brutalan” dok pokušava da održi brak i istovremeno podiže dve ćerke – Linkoln (13) i Deltu (11) – sa Daksom Šepardom. U intervjuu za magazin „Bastl” (Bustle), objavljenom ove nedelje, glumica nije ulepšavala stvarnost kada je govorila o emocionalnom teretu podizanja dece usred „ciklona puberteta”. Čak je priznala da plače svake nedelje zbog napora koje nosi porodični život.

„Teško je. Nemojte misliti da mi je lako samo zato što sam na televiziji. Brutalno je. Plačem svake nedelje”, rekla je ona za ovaj medij.

„Često, kada se nađete u tom ’ciklonu puberteta’, možete pomisliti: ’Moje dete je jedino koje se ovako ponaša’. A to jednostavno nije istina”, dodala je ona.

Ipak, iskreno priznanje Kristen Bel izazvalo je oštre reakcije na internetu. Nekoliko korisnika se zapitalo da li je tako često plakanje zbog porodičnih problema znak da je nešto potrebno promeniti.

„Plače svake nedelje zbog bračnih problema? Zar joj niko nije rekao da tako ne bi trebalo da funkcioniše brak?” upitao je jedan korisnik.

Drugi je napisao: „On treba da se RAZVEDE od nje.” Bilo je i sličnih komentara, poput pitanja: „Da li ona zna da je razvod legalan?”

„To je tužno”, dodao je neko drugi.

Jedan obožavalac je istakao da je Kristen Bel poznata po svojoj emotivnoj prirodi, uz opasku: „Očigledno ne poznajete Kristen Bel.” „Plače kada je preplavi radost.”

U razgovoru za portal *Bustle*, Bel je priznala da je veoma emotivna osoba, objašnjavajući da sve doživljava veoma duboko, što ponekad može biti previše.

„Ja sam neko ko sve duboko oseća”, rekla je, boreći se sa suzama dok je to izgovarala. „Ponekad bih volela da nije tako”, priznala je. „Ali takođe znam da me to vodi kroz veliki deo mog kreativnog procesa. A smatram da je kreativnost jedna od najvažnijih stvari na svetu.”

Kako bi ublažila anksioznost, Bel je navela da je pohađala onlajn kurs neuropsihološkinje Džulije Digangi, koju je opisala kao nekoga ko „proseca buku” (donosi jasnoću usred haosa). To je donelo „najveću promenu” u njenom životu.

„I dalje se svakodnevno borim sa anksioznošću. Ona nije nestala. Mislim da je potrebno mnogo vremena da se promene neuronski putevi nastali usled navika koje smo stekli”, rekla je ona i objasnila da mozak funkcioniše poput „detektora obrazaca”.

„To je glavna stvar o kojoj ona govori, i potpuno je tačno”, rekla je Bel o Digangijevoj.

„Ako mogu da promenim svoje obrasce, možda ću moći da promenim i nivo anksioznosti u svom telu”, dodala je.

(Stil)

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