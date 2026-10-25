NAZIVAJU GA NAJINTELIGENTNIJIM GLUMCEM, A ON NE PRESTAJE DA ŠOKIRA: LJubi 38 godina mlađu i otvoreno govori o prošlosti (FOTO)

Priča švedskog glumca Dolfa Lundgrena toliko je interesantna da s nestrpljenjem očekujemo njegovu biografiju

Dolf Lundgren je švedski glumac, reditelj, scenarista, producent i majstor borilačkih veština koji je stekao svetsku slavu zahvaljujući ulogama u akcionim filmovima 1980-ih i 1990-ih. On je jedna od kultnih figura žanra.

Činjenica 1 - Iznenađujuće, Lundgren ima koeficijent inteligencije od 160

Glumac pripada najintelektualnijem delu čovečanstva, čineći samo hiljaditi deo populacije. NJegov izgled i fizička forma stvaraju neobičnu kognitivnu disonancu.

Činjenica 2 - Hans Lundgren je rođen 3. novembra 1957. godine u Stokholmu, gradu poznatom po svom doprinosu svetskoj muzičkoj kulturi. Od malih nogu suočavao se sa izazovima, jer je njegov otac, uprkos svom ugledu, bio poznat po svom vatrenom temperamentu i despotizmu. Za razliku od priča o Karlsonu na moru, koji je leteo u pomoć, Hans je pronalazio sopstvena rešenja za teške situacije i razvijao svoje atletske veštine.

Činjenica 3 - Pošto je postao višestruki šampion u kiokušin karateu, mladi Lundgren je odlučio da nastavi školovanje i stekao je nekoliko diploma iz hemijskog inženjerstva. Čak je primljen na Masačusetski tehnološki institut, jednu od najprestižnijih inženjerskih škola na svetu. Međutim, uprkos svim svojim dostignućima, nikada nije uspeo da se upiše.

Činjenica 4 - Glumčeva debitantska filmska uloga bila je kameo uloga Venca, telohranitelja generala KGB-a Gogolja, u filmu „Pogled na ubistvo“. Ovo je bio poslednji Bondov film u kojem je Rodžer Mur igrao 007. Rodžer Mur je bio toliko impresioniran Dolfom Lundgrenom da je rekao: „Dolf Lundgren je veći od cele Danske.“

Činjenica 5 - Lundgren je igrao lik Frenka Kasla iz Marvelovih stripova u filmu „Panišer“ iz 1989. godine. U to vreme, koncept filmskog univerzuma još nije bio ostvaren, pa se film često smatra prvim pojavljivanjem Marvelovog „superheroja“ na velikom platnu. Lundgren se od tada nije pojavio ni u jednom filmu zasnovanom na stripovima, osim na audiciji za ulogu Akvamena za DC Comics, koja je na kraju pripala Džejsonu Momoi.

Činjenica 6 - Godine 1992, glumac je odigrao svoju najpoznatiju ulogu u filmu Univerzalni vojnik, u kojem mu je kolega bio Žan-Klod Van Dam.

Činjenica 7 - Susret sa jamajčanskom pevačicom Grejs Džouns u Australiji bio je prekretnica u Lundgrenovom životu. Grejs, devet godina starija od njega, primetila ga je u noćnom klubu u Sidneju gde je nastupala te večeri. Odmah ga je angažovala kao svog telohranitelja i ubrzo su započeli romantičnu vezu.

Činjenica 8 Nakon preseljenja u NJujork, Lundgrenovo okruženje se dramatično promenilo. Na jednom događaju je upoznao kultnu figuru pop kulture Endija Vorhola. Lundgren se sećao da mu je Vorhol prvo prišao i pitao: „Po čemu ste poznati?“ Lundgren je odgovorio da nije posebno poznat. Vorhol je potom ponudio da pozira za časopis. Ovaj incident je označio značajan korak u Lundgrenovoj karijeri.

Činjenica 9 - U filmu Roki IV, Dolf Lundgren je igrao ulogu Ivana Draga, brutalnog ruskog boksera.

I tako je glumac skoro bukvalno uništio Stalonea. Stalone je insistirao na većem realizmu i molio je Dolfa da bude direktniji. Kao rezultat toga, glumac je dobio nekoliko ozbiljnih udaraca u grudi od svog kolege. Snimanje je nastavljeno, ali se Silvesteru tokom noći dogodilo nešto neočekivano — iznenada mu je postalo toliko loše da je hitno prebačen u bolnicu i zadržan na intenzivnoj nezi četiri dana.

Činjenica 10 - Na Filmskom festivalu u Kanu, Lundgren i Van Dam su se žestoko posvađali, a obezbeđenje je moralo da prekine. Društvene mreže u to vreme nisu postojale, ali su vodeći mediji opširno raspravljali o incidentu. Neki su čak sugerisali da je svađa bila orkestrirana kako bi se skrenula pažnja na njihov novi film. Tek decenijama kasnije glumci su otkrili da je cela situacija pažljivo orkestrirana kao deo publicitetne kampanje.

Činjenica 11 - Lundgren je jednom bio razmatran za ulogu nepobedivog gladijatora Tigra iz Galije u hvaljenom filmu „Gladijator“. Kako je reditelj Ridli Skot primetio, Lundgren, nažalost, nije ispunio očekivanja ekipe u pogledu svoje glume.

Činjenica 12 - Dolf Lundgren nije samo glumac i reditelj, on je i muzičar! Godine 2009, snimao je akcioni film „Turneja mrtvih“ u Moskvi, gde je igrao žestokog metal bubnjara. Uzgred, Dolf ne samo da svira bubnjeve, već i peva!

Činjenica 13 - Godine 2016. objavljen je film „Policajac iz vrtića 2“ sa Dolfom Lundgrenom u glavnoj ulozi. Ovaj film je bio nastavak filma „Policajac iz vrtića“ iz 1990. godine, u kojem je glumio Arnold Švarceneger. Iako je Lundgrenova nova uloga privukla publiku, mnogi su bili negativni prema filmu i izrazili su sumnje u potrebu za nastavkom.

Činjenica 14 - Budući glumac se trenirao u podvodnoj komandos jedinici švedskih marinaca, što mu je pomoglo da dobije ulogu podvodnog kralja Nereja u filmu „Akvamen“.

Činjenica 15 - Godine 2024, glumac je objavio kraj lečenja raka. Borio se sa ovom razornom bolešću devet godina, iako su mu lekari u početku davali samo nekoliko godina života.

Umetnik je podelio sa fanovima priču o tome kako su mu lekari u početku davali samo dve godine života, ali je uspeo da prevaziđe bolest i potpuno se oporavi.

Lundgrenu je prvobitno dijagnostikovana bolest bubrega, a zatim su otkrivene lezije na njegovoj jetri, plućima, želucu i kičmi. U svom videu, Lundgren je otkrio da je nedavno podvrgnut proceduri ablacije pluća i da je sada bez raka.

Dolf Lundgren je naglasio da ga je borba sa teškom bolešću naučila da ceni svaki trenutak života. Izrazio je iskrenu zahvalnost svojim fanovima na njihovoj neprocenjivoj podršci, koja mu je pomogla da prebrodi teška vremena.

Uprkos svim izazovima, Lundgren zadržava pozitivan pogled na svet. Priznao je da je to bio izazovan put, ali je izrazio radost što je prevazišao teškoće i što je sada spreman da krene dalje.

Kontroverzan ljubavni život

Švedski glumac Dolf Lundgren (68) uživa u braku sa Emom Krokdal (30), koja je 38 godina mlađa od njega. Naime, Emi ne smeta velika razlika u godinama, a ni staračke bolesti kroz koje Dolf prolazi.

Inače, glumac iza sebe ima buran ljubavni život, prepun pikanterija. Pre nego što se i sam proslavio kao Ivan Drago u 'Rokiju', bio je u vezi s muzičarkom Grejs Džouns sa kojom je imao neverovatan odnos.

Glumac je jednom prilikom otkrio da su on i Grejs imali neverovatan ljubavni odnos, koji je uključivao i druge ljude.

- Grupni seks se događao s vremena na vreme, da, i s Grejs i bez nje. Kad smo bili zajedno ona bi često doma dovela neke prijateljice. Možda ih je bilo četiri ili pet maksimalno. To zvuči kao odlična ideja i često je bila, ali ako ujutru moraš da ustaneš da bi se borio sa Silvesterom Staloneom, onda nije tako dobro - rekao je Dolf.

Lundgren je brzo postao poznat – dobijao je uloge, zvali su ga na otvaranja klubova, slikao se za magazine, a pojavile su i armije obožavateljki, kao i druge žene u njegovom životu, pa je Grejs, prirodno, postala ljubomorna.

– Nije mogla da podnese sve to, bilo je vrlo naporno i za šest meseci se završilo, ispričao je za magazin The Sun Dolph koji je, za razliku od Grejs koja nikad nije pričala o njihovom odnosu, o njemu tokom života vrlo otvoreno govorio.

U svojoj biografiji, "I’ll Never Write My Memoirs", Grejs je pisala o njihovom ljubavnom odnosu. Ona je opisala kako je izgledalo jedno njihovo snimanje.

"Snimanje je završeno tako što smo i ja i Dolf bili goli. Jahala sam ga kao da je neka mitska, mišićava, švedska zver", napisala je Grejs.

(Stil)

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