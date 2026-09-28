4 ZNAKA KOJIMA SE BIVŠA LJUBAV VRAĆA U ŽIVOT: Retrogradna Venera otvara priče koje nikad nisu dobile kraj

Nedelja od 28. septembra do 4. oktobra donosi veliki zaokret na ljubavnom planu.

Venera 3. oktobra kreće retrogradno u Škorpiji i otvara period tokom kojeg se u astrologiji vraćamo starim emocijama, nerešenim odnosima i pitanjima na koja možda nikada nismo dobili pravi odgovor.

To ne znači da će se svakome na telefonu pojaviti poruka bivše ljubavi. Povratak prošlosti može izgledati i kao iznenadno razmišljanje o nekome koga dugo nismo videli, susret koji budi stara osećanja ili problem u sadašnjoj vezi koji smo pokušavali da ostavimo iza sebe.

Posebno zanimljiv period počinje za četiri horoskopska znaka - Škorpiju, Bika, Raka i Lava. Za njih bi početak oktobra mogao da otvori emotivnu priču za koju su mislili da je završena.

Škorpija

Škorpije će retrogradnu Veneru verovatno osetiti najličnije jer ona kreće unazad upravo kroz njihov znak. LJubav, privlačnost, samopouzdanje i odnos prema sopstvenim željama dolaze na veliko preispitivanje.

Neko iz prošlosti može se ponovo pojaviti baš kada ste pomislili da ste tu priču konačno ostavili iza sebe. To može biti poruka, slučajan susret ili samo okolnost koja vas vraća na ono što se nekada dogodilo.

Ipak, najvažnije pitanje neće biti da li ta osoba želi da se vrati, već da li vi još uvek želite isto što ste želeli tada.

Škorpije koje su u vezi mogu se vratiti temi koja nikada nije potpuno rešena. Ako postoji problem sa poverenjem, ljubomorom ili bliskošću, sada će ga biti teže ignorisati.

Nemojte žuriti sa odlukom. Početak retrogradne Venere tek otvara proces koji će trajati nedeljama i ono što osećate 3. oktobra ne mora biti isto ono što ćete želeti kada budete imali kompletniju sliku.

Bik

Za Bikove je ovo posebno važan period jer je Venera njihov vladar, a retrogradno kretanje započinje u Škorpiji – znaku nasuprot Biku i oblasti horoskopa povezanoj sa partnerstvima.

Zbog toga jedna važna veza može ponovo doći u centar pažnje.

Ako ste slobodni, osoba iz prošlosti može se vratiti u vaš život ili ćete vi početi drugačije da razmišljate o odnosu koji se završio bez pravog odgovora. Hemija može biti jaka, ali nemojte dozvoliti da nostalgija izbriše razloge zbog kojih se priča prvi put završila.

Za zauzete Bikove ovo može biti period kada se stara tema ponovo pojavljuje u vezi. Ovog puta neće biti dovoljno da je gurnete pod tepih.

Dobra strana svega toga jeste mogućnost da konačno dobijete jasnoću. Neki odnosi mogu dobiti novu šansu, dok ćete kod drugih shvatiti da je vreme da ih zaista ostavite iza sebe.

Rak

Rakovi ulaze u veoma zanimljiv ljubavni period jer retrogradna Venera počinje u delu njihovog horoskopa koji se vezuje za romantiku, zaljubljivanje, zadovoljstvo i strast.

Zato početak oktobra može probuditi osećanja za osobu koju niste potpuno zaboravili.

Moguća je poruka bivše ljubavi, susret sa nekim koga dugo niste videli ili jednostavno trenutak kada shvatate da jedna emotivna priča u vama nikada nije dobila pravi završetak.

Slobodni Rakovi bi posebno trebalo da budu oprezni sa idealizovanjem prošlosti. To što vam neko nedostaje ne znači da su nestali problemi zbog kojih odnos nije uspeo.

Za zauzete Rakove retrogradna Venera može imati drugačiji efekat – vraćanje romantike koja se izgubila u svakodnevnim obavezama. Ne mora sve što se vraća iz prošlosti biti problem. Ponekad se vraća i ono dobro što smo u vezi prestali da negujemo.

Lav

Lavovima nedelja počinje snažno jer Mars ulazi u njihov znak i donosi više energije, hrabrosti i želje da preuzmu inicijativu. Međutim, nekoliko dana kasnije retrogradna Venera okreće pažnju ka mnogo privatnijim temama.

Prošlost može pokucati na vrata kroz porodicu, dom ili emotivnu priču koja je ostavila dubok trag.

Neki Lavovi mogu ponovo stupiti u kontakt sa osobom sa kojom imaju dugu istoriju, dok drugi mogu shvatiti koliko neka stara iskustva i dalje utiču na njihove sadašnje veze.

Mars u vašem znaku govori vam da nešto odmah uradite, dok retrogradna Venera savetuje upravo suprotno – prvo shvatite šta zaista osećate.

Zato nemojte žuriti sa velikim ljubavnim potezima. Ako se neko vrati, dajte sebi vremena da vidite da li se vratila samo osoba ili se zaista promenilo nešto zbog čega bi ovog puta priča mogla da izgleda drugačije.

(Zadovoljna)

BONUS VIDEO: