5 PRVILA VEČERNJE NEGE LICA: Put do blistave kože

Tajna nije u skupim tretmanima ili čudotvornim maskama, već u pametnoj noćnoj rutini koja radi dok vi spavate

I ne, ne mora da bude komplikovana – samo 5 koraka i par trikova i koža će vam biti zahvalna.

1. Čišćenje – najvažniji "reset" dana

Zaboravite na onu "previše sam umorna za skidanje šminke" foru. Sve što se nakupi tokom dana – šminka, prašina, sebum i ostaci SPF-a – ostaje zarobljeno u porama i pravi haos. Dobar gel, pena ili uljani čistač je prvi korak ka licu koje diše.

2. Tonik – mala tajna velike ravnoteže

Tonik ili mist nisu samo fancy dodatak, već pravi "osveživač" kože. Vraća pH balans i priprema lice da bolje upije sledeće proizvode. Kao da ste mu rekli: "Spremi se, stiže luksuzna nega!"

3. Serum – mala bočica, velika čuda

Serumi su kao super-hrana za kožu – puni koncentrisanih aktivnih sastojaka. Vitamin C za blistavost, hijaluron za hidrataciju, retinol za borbu protiv bora… Birate onaj koji odgovara baš vašim potrebama i gledate kako koža menja raspoloženje za par dana.

4. Noćna krema – beauty partner snova

Dok vi spavate, koža radi prekovremeno. Zato joj prija bogata, hranljiva krema koja je obnavlja i hidrira do jutra. Pravi spa tretman, a sve iz kreveta.

5. Krema za oči – mali gest, veliki efekat

Najtanji i najosetljiviji deo lica zaslužuje poseban tretman. Ako želite da se pozdravite sa podočnjacima i natečenošću, ova krema je obavezna stanica u večernjoj rutini.

Bonus savet: nema te kreme koja može da zameni kvalitetan san. Zato, obavezno 7–8 sati sna i ako želite dodatni luksuz zamenite običnu jastučnicu satenskom. Koža (i kosa) će vam biti zahvalne.

(Ženski magazin)