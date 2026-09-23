5 TRENDOVA U UREĐENJU DNEVNIH SOBA KOJI ĆE BITI PRISUTNI SVUDA: Vraćamo se prostoru iz kog nećemo hteti da izađemo

Ako razmišljate o preuređenju ili malim izmenama dnevne sobe, evo od čega biste mogli da krenete.

Poslednjih godina, dizajn dnevnih soba udaljio se od izgleda savršeno uređenih izložbenih salona. Tako iz godine u godinu imamo male izmene koje čine novitete u trendovima, a sve sa ciljem stvaranja veće udobnosti.

Šta će se to promeniti u uređenju dnevnih soba kada je reč o novim bojama, materijalima, nameštajima i dekorativnim detaljima?

Ugradni prostor za odlaganje koji deluje kao deo arhitekture

Dnevne sobe danas imaju višestruku namenu i intenzivnije se koriste nego ikada ranije.

- U njima se nalaze knjige, medijski uređaji, radni materijal, igre i razne porodične stvari, pa je neophodno bolje integrisati prostor za odlaganje. Ugradni elementi će i dalje biti popularni jer prostoriji daju izgled pažljivo osmišljenog ambijenta, a istovremeno skrivaju stvari koje su deo svakodnevnog života - objašnajva Dženin Bogart za Real Simple.

Topliji, slojevitiji neutralni tonovi

Neki od najvećih trendova u uređenju enterijera ne pojavljuju se kao potpuno nove ideje. Češće je reč o suptilnijim promenama, poput osvežavanja iste osnovne palete boja novim podtonovima.

- LJudi ne odustaju od mirnih enterijera, ali se udaljavaju od prostorija koje deluju hladno ili previše sivo. Verujem da ćemo 2027. godine viđati nijanse tople bele, boje pečurke, sivo-smeđe nijanse, boju gline, nežne smeđe tonove i boju kamena. Ove boje i dalje deluju umirujuće, ali dnevnoj sobi pružaju više udobnosti i dubine.

Pored toplijih nijansi boja za zidove, primetićete i kombinaciju različitih tonova drveta, završnih obrada koje deluju patinirano i teksturisanih tkanina.

Povratak pravog kutka za čitanje

Kultura čitanja transformiše dnevne sobe u prostore koji podstiču samu aktivnost čitanja, a ne samo knjige kao puku dekoraciju.

- LJudi žele prostorije koje podstiču sporiji tempo života, a ne samo više vremena provedenog pred ekranom. Fotelja za čitanje, dobra lampa, pomoćni stočić i police mogu učiniti da dnevna soba deluje ličnije i funkcionalnije.”

I za razliku od savršeno uređenih prostora za čitanje kao sa Instagrama, verzija za 2027. godinu izgledaće kao mesto gde neko zaista čita.

Udobni nameštaj bez strogog rasporeda

Bez obzira na veličinu vaše dnevne sobe, formalni raspored koji podrazumeva kauč i dve fotelje više nije u trendu; umesto njega, prednost se daje opuštenijim i prilagodljivijim rešenjima za sedenje.

- Smatram da će dnevne sobe 2027. godine odisati opuštenijom atmosferom, uz dublje kauče, taburee, rotirajuće fotelje i raznovrsne opcije za sedenje. Takav, fleksibilniji raspored pogoduje razgovoru, čitanju, gledanju televizije i druženju sa gostima.

Efektni detalji u tamnijim tonovima

Nakon nekoliko godina dominacije prostorija u tamnim, intenzivnim bojama, topliji neutralni tonovi ponovo osvajaju zidove – ali dublje nijanse ne nestaju u potpunosti.

- Tamne boje ne odlaze u zaborav, ali verujem da će ih ljudi koristiti selektivnije. Tamniji ugradni elementi, obojene lajsne, fotelja u dubokoj plavoj boji, tepih upečatljivog, tamnijeg tona ili zid u boji uglja mogu dati težinu dnevnom boravku, a da pritom ne učine da ceo prostor deluje preteško.

Umesto da određuju ton čitave prostorije, tamnije nijanse će se sada koristiti kako bi se skrenula pažnja na određeni detalj ili kako bi se naglasile konture tamo gde je to potrebno svetlijoj paleti boja, piše Real Simple.

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