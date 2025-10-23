6 BOJA ZIDOVA POTPUNO IZLAZE IZ MODE ZA NAREDNU GODINU: Ako planirate krečenje, obratitie pažnju

Boja ne menja samo vizuelni izgled prostora već može potpuno promeniti "raspoloženje" sobe.

Bez obzira na to da li renovirate dnevnu sobu, spavaću sobu ili kupatilo, izbor prave boje je ključan, posebno ako želite promenu. Ako niste sigurni odakle da počnete, možete i od boja za koje dizajneri enterijera kažu da neće biti u trendu u narednom periodu kada je u pitanju uređenje enterijera.

Duboke crvene boje

Dizajnerka enterijera Šej Holand kaže da duboke crvene i vinske boje koje smo mnogo viđali ove godine neće imati veliku trajnost od 2026. godine.

- Teško da se dom oseća kao utočište kada zidovi vrište za pažnjom - kaže Šej za Real Simple.

Međutim, ako volite ove nijanse, to ne znači da ih morate u potpunosti izbegavati. Holand kaže da mogu dodati šarm prostorima poput toaleta, ali da se ne preporučuju u dnevnoj sobi ili otvorenom konceptu

Nijanse sive

Bilo da je u pitanju boja zidova, nameštaja ili posteljine, siva je imala ogroman trenutak pre otprilike decenije. Bila je svuida. Siva je u suštini bila nova crna. Zatim je polako počela da bledi, pa se vratila prošle godine, ali dizajneri kažu da će od 2026. godine ponovo biti po strani.

Crna

Bilo da je u pitanju duboka crna ili elegantna tamnocrna, sa ovom bojom je veoma teško raditi. Za prosečan dom, to je previše posla i previše drame.

Pastelne nijanse

- Šećerne pastelne poput puderasto plave i ružičaste boje žvakaće gume nestaju sa mape, nedostaje im bogatstvo i dubina koju današnje palete zahtevaju. Ukoliko ih baš volite, razmislite o njima kada je reč o detaljima.

Žalfija zelena

Iako se ova sveža nijansa viđa svuda u poslednjih nekoliko godina, dizajnerka smatra da su se ljudi umorili nje.

- Čak je i voljena žalfija zelena dostigla vrhunac, istrošena od godina prezasićenosti na zidovima, ormarićima i tekstilu.

Oštro bele boje

Iako je nesumnjivo zgodan izbor, određene nijanse bele su postale previše univerzalne i svakako izlaze iz mode.

- Oštro bele boje takođe gube svoj uticaj, previše su bolničke i teške za održavanje kao što su porodične kuće sa decom.

