Od šarmantnog stana u Noting Hilu do skrivenog utočišta u Holivud Hilsu – ljubavni par vodi život na dve adrese, a njihovi domovi otkrivaju neobičan spoj luksuza, antikviteta i upečatljivog dizajna.

Kada je reč o poznatim ličnostima, pažnju javnosti ne privlače samo njihove uloge, ljubavni životi i pojavljivanja na crvenom tepihu već i domovi u kojima žive. Jedan od parova čiji enterijer posebno privlači pažnju jesu Robert Patinson i njegova dugogodišnja partnerka Suki Voterhaus.

Dok se sve više govori o glumčevoj karijeri i njegovim projektima, zanimljivo je zaviriti i u njegov privatni svet. Par je godinama živeo između Londona i Los Anđelesa, a njihove nekretnine otkrivaju sklonost ka istorijskoj arhitekturi, starinskom nameštaju i enterijerima sa karakterom.

Od nekadašnjeg stana u londonskom Noting Hilu do luksuzne kuće u Holivud Hilsu, evo kako izgledaju domovi poznatog para.

1. Nekadašnji stan Suki Voterhaus u Noting Hilu

Jedan od najbolje dokumentovanih domova para jeste nekadašnji stan Suki Voterhaus u londonskom kvartu Noting Hil. Uređivala ga je uz pomoć dizajnerke enterijera Izi Hamilton-Ferli, sa željom da otvoreni prostor bude udoban, ali i da odražava njenu ličnost.

Centralni deo dnevne sobe obeležio je upečatljiv tepih u narandžastim, ljubičastim i braon tonovima, oko kojeg je osmišljena ostatak dekoracije. Drveni nameštaj inspirisan sredinom prošlog veka, stakleni detalji i metalik ukrasi dali su prostoru poseban karakter.

Suki je aktivno učestvovala u izboru nameštaja i dekoracije. Posebno se izdvajaju dve fotelje sa dezenom kravlje kože, koje je sama pronašla. U enterijeru su kombinovani vintage i antikvitetni komadi, nabavljeni od trgovaca starinama i preko platformi kao što su Vinterior i 1stDibs.

Posebnu pažnju privlači kuhinja u smaragdnozelenoj boji. Tamnozeleni ormarići kombinovani su sa upečatljivim mermernim radnim površinama i detaljima od rebrastog oraha. Rezultat je prostor koji spaja britansku tradiciju i moderan londonski stil.

2. Luksuzna kuća u Holivud Hilsu

Sa druge strane Atlantika, par je imao nekretninu koja se po stilu značajno razlikovala od londonskog stana.

Prema medijskim izveštajima, Robert i Suki su 2023. godine kupili kuću sa tri spavaće sobe u Holivud Hilsu, za koju su navodno izdvojili 5,3 miliona dolara.

Nekretnina je izgrađena 1939. godine, a ranije ju je renovirao dizajner Džef Luis, čiji je rad na ovoj kući prikazan i u televizijskoj emisiji „Flipping Out“.

Arhitekturu karakterišu visoki zasvođeni plafoni, vidljive drvene grede, lučni prolazi i upečatljiv zidani kamin. Dnevni boravak je otvorenog koncepta i osmišljen tako da bude idealan za druženja.

Kuhinja je znatno prostranija od one u londonskom stanu, dok spoljašnji deo kuće pruža pravi luksuzni ugođaj.

Terasa i stepenasto uređeno dvorište imaju bazen, spoljašnju kuhinju i kamin, što ovu nekretninu čini idealnim mestom za odmor i privatna druženja.

Zanimljivo je da je kuća ranije pripadala muzičaru Beku i njegovoj bivšoj supruzi Marisi Ribisi.

3. Nekadašnji dom Roberta Patinsona u Los Feliz

Pre ove nekretnine, Robert je posedovao još impresivniju kuću u losanđeleskom naselju Los Feliz.

Poznata kao kuća Sejler, ova građevina u španskom revival stilu izgrađena je 1922. godine, a projektovao ju je arhitekta Stajls O. Klements. Prostirala se na približno hektar i po zemljišta.

Unutrašnjost je bila posebna po vitražima, ručno oslikanim površinama, masivnim drvenim gredama i skrivenom prolazu povezanom sa nekadašnjim ilegalnim barom.

Patinson je kuću kupio 2011. godine, a prodao je 2014.

Gde danas žive Robert i Suki?

Prema medijskim izveštajima, par je u međuvremenu svoju bazu prebacio u Beverli Hils, gde iznajmljuje kuću u kojoj živi sa svojom malom ćerkom.

U intervjuu za magazin „GQ“ iz juna 2026. godine, Robert je govorio o teretani u kući koju koristi tokom priprema za film „The Batman: Part II“.

Suki je, sa druge strane, govorila o mogućnosti da porodica provodi više vremena u Velikoj Britaniji.

Iako njihovi budući planovi još nisu sasvim poznati, nekretnine koje su do sada birali otkrivaju njihov zajednički ukus: istorijska arhitektura, neobičan nameštaj, pažljivo odabrani detalji i privatni prostori daleko od očiju javnosti.

Jedno je sigurno – domovi Roberta Patinsona i Suki Voterhaus daleko su od uobičajenog holivudskog glamura. NJihov stil više podseća na spoj londonskog šarma, vintage estetike i diskretnog luksuza

(Glossy)

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