BOJA KUHINJE IZ 70-ih JE PONOVO U TRENDU: Niko nije verovao da će se vratiti

Sedamdesete godine prošlog veka nisu baš bile poznate po umerenosti u kuhinji.

Uz ormariće od tamnog drveta, tapete i uređaje koji su bili smelo i živopisno obojeni, prostor je bio prepun detalja, tada enterijeri nisu bili ni na korak od minimalizma koji je kasnije zavladao.

Ipak, ti smeli izbori su s vremenom izašli iz mode. Nekoliko decenija kasnije, neki savremeni domovi ponovo crpe inspiraciju iz te ere koja je obilovala bojama, piše Real Simple.

Boja za kuhinju iz 70-ih koja se vraća u modu

Nijansa avokado zelene ponovo dobija priliku da zablista u kuhinjama, ali ovog puta sa, moglo bi se reći, sofisticiranijim, zemljanim karakterom.

- Trendovi u uređenju kuhinja imaju običaj da se vraćaju, a dizajnere ova boja privlači jer unosi toplinu i povezanost sa prirodom – elemente koji nedostaju potpuno belim kuhinjama - kaže Ana Frenklin, dizajnerka enterijera.

Na kuhinjskim elementima ona stvara bogat efekat koji prostoru daje stabilnost i utemeljenost. Takođe je i praktična: kao srednje intenzivna nijansa, dobro prikriva otiske prstiju i tragove svakodnevnog korišćenja, a ostatku enterijera pruža snažan oslonac.

Prema rečima Ane Frenklin, još jedna boja koja ponovo postaje poželjna jeste jarkonarandžasta. Ipak, moderna varijanta ove klasične kombinacije zelene i narandžaste sada je znatno umerenija. Zamislite tamnu koru avokada i nijansu pečene terakote, umesto jarkozelene boje guakamole sosa ili narandžaste boje saobraćajnog čunja.

- Zemljani tonovi su, generalno gledano, svakodnevno prisutni oko nas, pa ljudi imaju manje otpora prema bojenju zidova ili kuhinjskih elemenata u takve nijanse – jer im one nisu potpuna nepoznanica.

Ako vam se dopadaju ove boje, ali niste spremni da prihvatite celokupnu estetiku te decenije, evo kako da „avokado zelenu” nijansu učinite modernijom.

Koristite radne ploče od prirodnog kamena

Frenklin savetuje kombinovanje „avokado zelene” sa radnim pločama od svetlijeg kamena – na primer, svetlim mermerom toplih tonova – kako bi se postigao svetao i čist izgled.

Kombinujte različite završne obrade na detaljima

Ne zanemarujte izbor ručki, slavina i drugih metalnih elemenata. Štaviše, malo više razmišljanja o ovim detaljima može učiniti da prostor deluje slojevito i promišljeno, umesto da sve bude previše ujednačeno i „upakovano”.

- LJudi često misle da moraju koristiti samo jednu vrstu završne obrade kako bi prostor delovao skladno, ali kombinovanje različitih tekstura i sjaja je prava umetnost – to prostoru daje moderan karakter i utisak da je uređivan s ljubavlju i tokom vremena - ističe Frenklin.

Da biste zadržali toplinu i sklad, izbegavajte potpuno crne metalne elemente, jer u kombinaciji sa zemljanim tonovima mogu delovati previše oštro i nametljivo.