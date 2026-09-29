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BILA JE POZNATA PO BURNOM ŽIVOTU, A SADA SE POTPUNO PROMENILA: Majli Sajrus leže u 19 časova da ne bi ponovo počela da pije

Majli kaže da joj danas najviše odgovara miran životni ritam.

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Foto: Profimedia/Elizabeth Goodenough/Everett Collection
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Majli Sajrus (33) danas živi potpuno drugačijim životom nego pre desetak godina. Pevačica, koja je tokom tinejdžerskih i dvadesetih godina često bila povezivana sa žurkama, alkoholom i drogama, poslednjih godina je okrenula novi list. Trezna je od 2020. godine, a sada je otkrila koliko se njena svakodnevica promenila.

Naime, Majli kaže da joj danas najviše odgovara miran životni ritam. Večera već oko 17.30 sati, a u krevet odlazi oko 19 sati.

- Volim rano da jedem, volim rano da budem u krevetu. Veliki deo moje treznosti čine odmor i oporavak - rekla je.

NJen novi životni stil posebno će doći do izražaja sada kada se vraća nastupima. Majli je objavila novi album, a idućeg meseca očekuju je prvi veliki koncerti nakon nekoliko godina. Nastupiće u Holivud Boulu u Los Anđelesu, a činjenica da joj je dom udaljen samo desetak minuta od slavnog koncertnog prostora jedan je od razloga zbog kojih je upravo njega odabrala.

- Odabrala sam nastup na Boulu jer sam znala da mi je krevet udaljen samo deset minuta vožnje - objasnila je.

Štaviše, našalila se kako bi mogla da ima jedan od najranijih nastupa koje je taj prostor ikada video.

- Mislim da ću završiti do 21.30. Volim rano da jedem i rano da budem u svom krevetu - rekla je.

Takav raspored prilično je različit od imidža koji je Majli godinama gradila. Nekada je bila jedna od najvećih tinejdžerskih zvezda, a kasnije je postala poznata po provokativnim nastupima, burnom načinu života i čestim izlascima.

Danas joj, međutim, takav život više nije privlačan. Upravo zbog toga ne čini se izglednim da će uskoro krenuti na klasičnu svetsku turneju. Nakon što je čak 1,5 miliona ljudi pokušalo da dođe do samo 34.000 ulaznica za njena dva koncerta, Majli razmišlja o drugačijem modelu nastupanja - rezidenciji.

- LJudi će doći kod mene. Ne moram ja da vozim do vas. To je savršeno jer ljudi vole da gledaju kako nastupam, a ja volim da spavam u svom krevetu - rekla je.

Ipak, put do života koji danas vodi nije bio jednostavan. Majli je otkrila da joj je trebalo vremena da se odmakne od slike "party devojke" koja ju je godinama pratila.

- Morala sam da idem na terapiju i, poput onoga iz Simpsonovih, gde Homer nešto stalno piše, morala sam da pišem: 'Ne moraš da budeš high da bi bila slavna'. To sam mislila - priznala je.

(24.sata.hr)

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