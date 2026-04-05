BILA JE SIMBOL LEPOTE, PA SKONČALA TRAGIČNO SA SAMO 26 GODINA: Pronađena je silovana i pretučena na ulici

Tragična životna priča Đije Karanđi prati njen put od prvog američkog supermodela do potpunog ponora zavisnosti i prerane smrti u dvadeset šestoj godini.

Sa svega 17 godina, Đija Karanđi postala je senzacija u svetu visoke mode. NJeno nesvakidašnje lice brzo ju je lansiralo na naslovne strane najprestižnijih časopisa, čineći je prvom pravom američkom supermodel ikonom. Odrasla je u predgrađu Filadelfije kao ćerka vlasnika gril restorana i domaćice, ali je njenu ranu mladost obeležio težak porodični brodolom. Kada je imala deset godina, roditelji su se razveli, a majka Ketlin ju je napustila, što je u mladoj Điji ostavilo neizbrisiv osećaj odbačenosti koji će je pratiti do samog kraja.

Ulazak u svet poroka i gubitak mentorke

Kao tinejdžerka, Đija je bila opčinjena stilom Dejvida Bouvija, čiju je ekscentričnost rado oponašala. Izlasci u čuveni njujorški klub "Studio 54" uveli su je u svet droge - prvo kroz marihuanu i kokain, a ubrzo i kroz heroin koji će postati njena kob. Situacija je postala kritična 1980. godine nakon smrti njene agentkinje i druge majke, Vilhelmine Kuper. Gubitak mentorke gurnuo ju je u potpunu zavisnost, zbog čega je rad sa njom postao gotovo nemoguć. Na snimanjima je bila agresivna, nestajala je usred posla kako bi nabavila narkotike ili bi jednostavno zaspala pred objektivom.

Vidljivi tragovi propadanja

Tragovi igala i rane na njenom telu postali su toliko izraženi da ih ni retuširanje nije moglo sakriti. Fotograf Frančesko Skavulo prisetio se mučnog snimanja na Karibimagde je Đija neprestano plakala jer nije imala pristup drogi.

"Bukvalno sam morao da je stavim pored sebe u krevet dok nije zaspala", izjavio je on o stanju slavne manekenke.

Iako je u jednom trenutku pokušala da se izleči i potražila pomoć u rehabilitacionoj klinici, po povratku ju je dočekala surova realnost modne industrije – niko više nije želeo da je angažuje. Šon Bajrns, saradnik fotografa Skavula, primetio je promenu u njenom pogledu.

"Ono što je sebi radila sve ove godine, postalo je očigledno i na njenim fotografijama. Mogao sam da vidim promenu u njenoj lepoti. Bila je praznina u njenim očima", rekao je Bajrns.

Tragičan kraj u zaboravu

U dvadeset šestoj godini, Đija se poražena vratila u rodnu Filadelfiju, gde je ponovo poklekla pred porokom. Radila je u prodavnici odeće, ali je ubrzo završila na ulici baveći se prostitucijom. Nakon što je hospitalizovana zbog upale pluća, saznala je da boluje od AIDS-a (AIDS).

NJen kraj bio je stravičan - u jesen 1986. godine pronađena je na ulici silovana i pretučena, a mesec dana kasnije preminula je od posledica bolesti u bolnici. Čitava modna industrija, koja ju je nekada slavila, nije ni znala za njenu smrt dok vest nije procurila u javnost nedeljama kasnije. Imala je samo 26 godina kada se ugasio život devojke koja je bila simbol jedne ere.

