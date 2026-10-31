"BIO JE KAO TUMOR KOJI SAM NOSILA U SVOM OTEČENOM TELU": Brižit Bardo je odbacila sina čim ga je rodila

Kada se beba Nikolas rodila 11. januara 1960. godine, njegova majka je zamolila da ga odmah odvedu.

U svojoj knjizi „Inicijali B.B.“, glumica je napisala da nije bila toliko zaljubljena u glumca i filmskog producenta Žaka Šarijea da je ozbiljno razmišljala o životu sa njim. Ali se takođe plašila da bude sama sa detetom. Brižit je otvoreno otkrila da je pokušala na sve moguće načine da prekine neželjenu trudnoću. Nije mogla da abortira, jer su abortusi bili ilegalni u Francuskoj do 1975. godine.

Na kraju se Brižit pomirila sa tom idejom i počela da se priprema za dolazak bebe. Bilo je to teško vreme, fotografi su provodili dane i noći u ulici Mizerikord, gde je zvezda živela. Zbog toga je bila primorana da se krije u svom stanu iza navučenih zavesa.

Kada je trudnoj Brižit ponuđena uloga u filmu „Istina“, bila je presrećna, uloga je bila tragična i mogla bi blagotvorno uticati na njenu karijeru. Ali njen novi muž, Žak, bio je besan i pokušao je da joj zabrani glumu. Pocepao je scenario i zaključao Brižit u njenu sobu. Tada su joj pale na pamet najstrašnije misli.

„Želela sam da se oslobodim, u svakom smislu te reči, želela sam, a nisam mogla, budući zarobljenica svog previše poznatog imena i Žakove posesivne prirode, zarobljenica svog tela, svog lica, svog deteta“, napisala je Bardo o tom sudbonosnom danu.

Lepotica se nedelju dana kolebala između života i smrti, ali se na kraju izvukla nakon pokušaja samoubistva. U međuvremenu, njen odnos sa Žakom Šarijeom se pogoršavao.

Da bi mirno šetala Bulonjskom šumom, Brižit je sebi kupila nekoliko crnih perika. Štitile su je od paparaca i skrivale njen rastući koren. Kada je glumica pokušala da ode u salon lepote, muž joj je preprečio put. Žak joj je zabranio da izlazi iz kuće, a kada se ona usprotivila, udario ju je tako snažno da je Brižit izgubila ravnotežu i udarila se u vrata ormara.

Glumica nije mogla da ide u bolnicu; novinari su je nagovarali zbog nekoliko injekcija, pa je odlučeno da se porodilište organizuje upravo u njenom stanu.

Kada se beba Nikolas rodila 11. januara 1960. godine, njegova majka je zamolila da ga odmah odvedu.

„Odbacila sam svoje dete. Bio je kao tumor koji se hranio mnome, koji sam nosila u svom otečenom telu i toliko dugo čekala blagosloveni trenutak kada ću ga se konačno osloboditi.“

Brižitin stari prijatelj, Žerom Brijer, ponudio joj je da napravi nekoliko lepih fotografija sa njenim sinom, a ona je nevoljno pristala. Bilo bi lakše da izbegne fotografe. Nije želela da doji Nikolu, a sam pogled na bebu podsećao je Brižit na one užasne dane i mesece koje je pretrpela.

Vremenom je Brižit započela burnu romansu sa kolegom iz filma „Istina“, Sami Frejem, što je na kraju dovelo do njenog razvoda od Žaka Šarijea. U međuvremenu, mladi Nikola je ostavljen na brigu sestre Brižitinog bivšeg muža. Žena se brinula da će dete biti traumatizovano majčinom neozbiljnošću i odlučila je da će dečaku biti bolje sa njom.

Sa 12 godina, Nikola je došao da poseti majku. Međutim, ona je odbila da mu dozvoli da ostane na večeri, navodeći mnogo gostiju u kući. Vratio se tetki u suzama.

Majka i sin su više puta pokušavali da poprave svoju vezu, ali idila nije potrajala. Nikola je studirao ekonomiju na univerzitetu, svirao klavir, komponovao i aranžirao muziku. Primetivši visokog, zgodnog mladića, Pjer Karden ga je angažovao kao modela.

Nikolas je upoznao An-Lin Bjerkan, norvešku manekenku, i započeo aferu sa njom. NJihova veza se brzo razvijala i mladi par je odlučio da se venča. Međutim, Nikolas nije pozvao svoju slavnu majku na venčanje, što je Brižit duboko uznemirilo.

Nakon venčanja, par se preselio u Oslo. Nikolasov glavni posao je postala računarska tehnologija. On i njegova supruga, An-Lin, odgajili su dve ćerke, Anu Kamilu i Teu Žozefinu. Štaviše, Nikolas je već deda.

„Nikolas nosi duboku ranu u sebi. Naš odnos, iako smo bliski sa našim sinom već mnogo godina, pati od nedostatka svakodnevne intimnosti i razumevanja“, rekla je Brižit.

Zbog objavljivanja njenih iskrenih memoara, njen bivši muž i sin su je tužili i dobili novčanu odštetu. Nije iznenađujuće da je njen odnos sa jedinim naslednikom bio daleko od idealnog. Kada je Brižit Bardo umrla, sin joj je oprostio i pratio je na njenom poslednjem putovanju.

(Stil)

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