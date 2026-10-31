FILM "HAJDE DA SE VOLIMO" 21. GODINU BIO ZABRANJEN NA RTS-u: Za sve je kriva jedna rečenica koja se smatrala neprikladnom

Prvi deo filma "Hajde da se volimo" snimljen je davne 1987. godine, a na RTS je prvi put prikazan tek 2008.

"Hajde da se volimo" je kultna srpska muzička komedija iz tri dela koja je obeležila kraj osamdesetih i početak devedesetih godina i ostala upamćena kao jedan od najpopularnijih filmova tog vremena.

Glavnu ulogu igrala je folk zvezda Lepa Brena, koja je u ovom ostvarenju glumila samu sebe -pevačicu na vrhuncu karijere.

Radnja filmova prati Brenu na turneji, kroz niz komičnih situacija, zapleta sa obožavaocima, menadžerima i novinarima, sve uz puno muzike, šarma i humora.

Pored Brene, u filmu se pojavljuju i članovi njenog benda "Slatki greh", ali i niz poznatih glumaca među kojima su bili Dragomir Gidra Bojanić, Svetislav Goncić, Velimir Bata Živojinović, Milan Štrljić, Žika Milenković i mnogi drugi, a gledaoi su imali prilike da ga gledaju u bioskopima, kasnije VHS kasetama i TV kanalima, ali ne i na Javnom servisu.

"Hajde da se volimo" je čak 21 godinu bio zabranjen na RTS-u, već na svim televizijama tadašnje Juge s nacionalnom frekvencijom.

Zašto je film bio zabranjen?

Postoje dve verzije zašto je došlo do zabrane prikazivanja.

Jedan je odluka tadašnjeg rukovodstva televizije da film sadrži previše "šunda" i komercijalnog kiča. Državna televizija je u to vreme negovala drugačiji programski pristup, pa su Brenini filmovi smatrani neprimerenim za njihov zvanični repertoar.

Druga priča je da je film "Hajde da se volimo" bio zabranjen za emitovanje zbog spornog skeča koji je ismevao tadašnju političku situaciju i tenzije u Jugoslaviji, što je ocenjeno kao neprikladno za emitovanje na državnoj televiziji.

Tokom jedne scene u hotelu, konobar se javlja na telefon i izgovara rečenicu: "Maršal je na liniji", aludirajući na Tita, što je u tom trenutku bilo politički osetljivo i cenzurisano, te je tadašnja vlast navodno odmah reagovala.

Nakon toliko godina, pojavila su se dodatna pojašnjenja:

Zbog tadašnjih strogih pravila o autorskim pravima i emitovanju, Televizija Beograd (današnji RTS) nije mogla da se dogovori sa produkcijom oko otkupa prava za televizijsko prikazivanje filma "Hajde da se volimo".

Zbog ovog spora, film je na nacionalnoj televiziji premijerno prikazan tek 2008. godine, odnosno 21 godinu nakon bioskopske premijere.

(Mondo)

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