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BOJANA RISTIVOJEVIĆ ZAVRŠILA U BOLNICI: Voditeljka se oglasila i otkrila kako se oseća

Detalje o svom zdravstvenom stanju odlučila je da zadrži za sebe.

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Foto: ATA images/ A.A.
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Voditeljka jutarnjeg programa na Prva TV, Bojana Ristivojević, hospitalizovana je na Kliničkom centru Srbije. Nakon što je u javnost dospela njena fotografija iz bolničkog kreveta, voditeljka se oglasila i otkrila kako se oseća.

Jutros je na društvenim mrežama isplivala fotografija lepe voditeljke na kojoj se vidi kako leži u bolničkoj postelji dok joj medicinska sestra pomaže.

Ipak, ono što je svima privuklo pažnju jeste to što Bojana Ristivojević, uprkos boravku u bolnici, nije skidala prepoznatljiv osmeh sa lica.

"Samo hrabro, izdrži"

Fotografiju je prvobitno podelio njen prijatelj na Instagramu, uz reči podrške: "Samo hrabro, izdrži". Ova objava je odmah privukla veliku pažnju javnosti, nakon čega su mediji stupili u kontakt sa njom kako bi proverili o čemu je reč i kako se oseća.

Bojana je bila izuzetno lepo raspoložena i nasmejana, ali je odlučila da detalje o svom zdravstvenom stanju i tačnim razlozima zbog kojih se nalazi u bolnici zadrži za sebe.

Ona je kratko i jasno poručila da nema mesta panici i da se oseća dobro.

- Okej sam, dobro sam - poručila je kratko Bojana, naglasivši da nema nikakvog razloga za brigu.

(Telegraf)

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