BORILA SE SA DEPRESIJOM O KOJOJ JE GODINAMA ĆUTALA: On joj je sve vreme bio najveća podrška

Havijer Bardem i Penelope Kruz u braku su od 2010. godine i važe za jedan od najstabilnijih parova u svetu poznatih.

Jedan od razloga je sigurno i to što svoj privatni život čuvaju čvrsto za sebe, tako da su retki trenuci kada jedno od njih dvoje kaže nešto jedno o drugom pred kamerama.

U ekskluzivnom intervjuu za „NJujork tajms“, Bardem je rešio da otvori dušu i kaže i ispriča javnosti da u njihovom životu nije sve tako lepo, te da se Penelope dugo borila sa depresijom, posebnom onom sa kojom se suočila nakon rođenja prvog deteta, sina Lea, 2011. godine.

- Kao muškarac, bio si tu uz tu osobu. Trudnoća nije bila toliko teška. Bila je to depresija koja je usledila. Nije bila sposobna da je manifestuje, i to je bilo tako novo za nju - prisetio se on.

- Sada je bolje, ali pre 14 godina, bilo je: "Da li je u redu da ovo podelim sa svojim mužem? Da li je u redu da se osećam ovako kada bi trebalo da se osećam suprotno?" - rekao je Bardem i dodao da tada nije u potpunosti shvatao težinu onoga sa čime se ona suočavala.

- Nažalost, nisam mogao da shvatim dimenzije toga. Ali kasnije jesam. Ona je neverovatna, hrabra, jaka, lepa žena koja je to mogla da podeli.

Iskra koja je tinjala godinama

Havijer Baredm i Penelope Kruz su se prvi put sreli 1992. godine na snimanju filma „Hamon Hamon“, ali sve je počelo 2008. godine kada su snimali film „Viki Kristina Barselona“ Vudija Alena.

Od njihovih prvih scena, hemija između Penelope i Havijera je bila jasna, kako na ekranu, tako i van njega. Ipak, kako oboje dolaze iz iste industrije, plašili su se kako će izgledati njihova veza.

- Ona je glumica. Ja sam glumac. Ona putuje. Ja putujem. Kako to da funkcioniše?

Oboje su dokzali da je to i te kako moguće godinama kasnije.

"Viki Kristina Barselona" je bio više od samog filma za Kruz. Označila je početak trajne i lepe veze sa Bardemom, ali i veliku prekretnicu u njenoj karijeri. Za svoju ulogu Marije Elene osvojila je Oskara za najbolju sporednu glumicu na 81. dodeli Oskara 2009. godine. To je bio njen prvi Oskar i istorijska pobeda, što ju je učinilo prvom španskom glumicom koja je ikada dobila Oskara.

