MEGAN MARKL SE POJAVILA U BOJI KOJU OBOŽAVA I KEJT MIDLTON: Mnogi misle da vojvotkinja od Saseksa nikada nije bolje izgledala (FOTO)

Megan Markl je dobila mnoge komplimente za modno izdanje u haljini šartrez boje, koja će obeležiti novu sezonu
Megan Markl i princ Hari ipak imaju prijatelje u Netfliksu. Prisustvovali su nedavno promociji druge sezone serije „Beef“, koja je upriličena u domu izvršnog direktora ove kompanije Teda Sarandosa i njegove supruge Nikol Avant u Montesitu.
Čuveni par je ranije prekinuo stari vid saradnje sa striming gigantom nakon što je Netfliks odlučio da se rastane sa lajfstajl brendom Megan Markl „As ever“.
Hari i Megan su prvi put sklopili partnerstvo sa Netfliksom 2020. godine, sa navodnim ugovorom od 100 miliona dolara, a zatim su zajedno radili na serijama iz 2022. godine, „Harry & Meghan“, „Live to Lead“, „Heart of Invictus“ 2023. i „Polo“ 2024. godine.
U julu 2025. godine, Netfliks je potvrdio da neće obnoviti ugovor sa njima, već će se umesto toga odlučiti za višegodišnje partnerstvo pod kojim se podrazumeva poslovni dogovor u kojem jedna strana (obično produkcijska kuća, autor ili inovator) daje drugoj strani (obično veliki studio, izdavač ili korporacija) ekskluzivno pravo da prva pregleda i razmotri novi projekat, proizvod ili ideju pre nego što se ponudi bilo kome drugom na tržištu.
Prošlog meseca, Netfliks se povukao iz novog poslovnog poduhvata Harijeve supruge.
Megan Markl nosi haljinu u najpopularnijoj boji
Vojvotkinja od Saseksa je dobila brojne komplimente zbog novog modnog izdanja. Pojavila se u haljini brenda Heidi Merrick i Jimmy Choo sandalama. Vratila je staru boju kose pa se završila njena era brinete.
Mnogi komentarišu da je sjajno izgleda, kao i da joj hit šartrez boja odlično pristaje. Ovakav kolorit obeležiće modnu sezonu pred nama.
Šartrez je specifična boja koja se nalazi tačno između žute i zelene. Dobila je naziv po čuvenom francuskom biljnom likeru Chartreuse, koji proizvode monasi kartezijanci, a prva proizvodnja počela je još u 18. veku.
Odeća u znaku ovog kolorita stvara vau efekat i čini vas i te kako primetnim.
