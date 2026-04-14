MEGAN MARKL SE POJAVILA U BOJI KOJU OBOŽAVA I KEJT MIDLTON: Mnogi misle da vojvotkinja od Saseksa nikada nije bolje izgledala (FOTO)

Megan Markl i princ Hari ipak imaju prijatelje u Netfliksu. Prisustvovali su nedavno promociji druge sezone serije „Beef“, koja je upriličena u domu izvršnog direktora ove kompanije Teda Sarandosa i njegove supruge Nikol Avant u Montesitu.

Čuveni par je ranije prekinuo stari vid saradnje sa striming gigantom nakon što je Netfliks odlučio da se rastane sa lajfstajl brendom Megan Markl „As ever“.

Hari i Megan su prvi put sklopili partnerstvo sa Netfliksom 2020. godine, sa navodnim ugovorom od 100 miliona dolara, a zatim su zajedno radili na serijama iz 2022. godine, „Harry & Meghan“, „Live to Lead“, „Heart of Invictus“ 2023. i „Polo“ 2024. godine.

U julu 2025. godine, Netfliks je potvrdio da neće obnoviti ugovor sa njima, već će se umesto toga odlučiti za višegodišnje partnerstvo pod kojim se podrazumeva poslovni dogovor u kojem jedna strana (obično produkcijska kuća, autor ili inovator) daje drugoj strani (obično veliki studio, izdavač ili korporacija) ekskluzivno pravo da prva pregleda i razmotri novi projekat, proizvod ili ideju pre nego što se ponudi bilo kome drugom na tržištu. ​

Prošlog meseca, Netfliks se povukao iz novog poslovnog poduhvata Harijeve supruge.

Megan Markl nosi haljinu u najpopularnijoj boji

Vojvotkinja od Saseksa je dobila brojne komplimente zbog novog modnog izdanja. Pojavila se u haljini brenda Heidi Merrick i Jimmy Choo sandalama. Vratila je staru boju kose pa se završila njena era brinete.

Mnogi komentarišu da je sjajno izgleda, kao i da joj hit šartrez boja odlično pristaje. Ovakav kolorit obeležiće modnu sezonu pred nama.

Šartrez je specifična boja koja se nalazi tačno između žute i zelene. Dobila je naziv po čuvenom francuskom biljnom likeru Chartreuse, koji proizvode monasi kartezijanci, a prva proizvodnja počela je još u 18. veku.

Odeća u znaku ovog kolorita stvara vau efekat i čini vas i te kako primetnim.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: