SKANDAL NA FESTIVALU KOAČELA: Džastin Biber se vratio na scenu, zbog jedne stvari ne prestaju da pljušte negativni komentari (VIDEO)

Džastin Biber našao se na meti kritika nakon nastupa na festival Koačela 2026, koji su neki prozvali jednim od najgorih u istoriji festivala.

NJegov povratak na scenu u subotu, 11. aprila, izazvao je burne rasprave na internetu, posebno zbog navodnog honorara od 10 miliona dolara (oko 8,5 miliona evra).

Nakon prvog vikenda festivala Koačela, najviše se priča upravo o nastupu 32-godišnjeg Bibera. Obožavaoci su sa nestrpljenjem čekali njegov povratak i hitove poput "Never Say Never", "Stay" i "Baby". Iako je pevač ispunio deo tih očekivanja, način na koji je izveo nastup bio je sve samo ne uobičajen.

Na scenu je izašao u ležernom izdanju, u kratkim pantalonama, dukserici sa kapuljačom i sunčanim naočarima, a veliki deo nastupa proveo je u neuobičajenoj interakciji sa publikom. Biber je, naime, nastup prenosio uživo, u četu tražio od fanova da predlože koju pesmu žele da čuju sledeću, a usput se šalio na sopstveni račun puštajući popularne mimove o sebi.

Upravo takav sveden nastup, bez plesača i bez uobičajene energije na sceni, zasmetao je delu publike, naročito kada se uzme u obzir iznos koji je navodno dobio. Prema pisanju Daily Maila, reč je o 10 miliona dolara, što ga, kako navodi Financial Express, čini najplaćenijim izvođačem u istoriji Koačele, čak plaćenijim i od Bejonse.

Umesto da peva svoje stare hitove, pevač je sa laptopa puštao spotove sa YouTube-a, što je pokrenulo pitanje zašto je to uradio.

Prodaja prava kao mogući razlog

Džastin Biber navodno nije mogao da izvodi svoje stare pesme uživo jer je 2022. godine prodao ceo svoj muzički katalog i više ne poseduje prava na njih. Tada 32-godišnji pevač je u decembru 2022. prodao sva svoja izdanja objavljena pre 31. septembra 2021. kompaniji Hipgnosis Songs Capital za vrtoglavih 200 miliona dolara.

Ugovor je obuhvatao izdavačka prava za njegov kompletan katalog od 290 pesama, kao i njegov udeo u originalnim master snimcima. Iako Justin Bieber nije potvrdio da je to razlog neuobičajenog nastupa, takvo objašnjenje deluje logično.

Naime, pesme sa svojih novih albuma "Swag" i "Swag II", koji su objavljeni nakon prodaje prava, izveo je uživo u celosti. Sa YouTube-a je puštao isključivo stare hitove poput "Baby", "Favorite Girl", "Beauty and a Beat" i "Never Say Never", pevajući samo delimično uz pojedine deonice.

"Bio je bez novca"

U dokumentarcu "TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?" izvršni producent TMZ-a Harvej Levin tvrdi da je Biber "morao da proda svoj muzički katalog jer je bio bez novca".

Levin je izjavio: "Bio sam u razgovoru sa više ljudi — iz Justinovog tima priznaju da je 2022. bio na ivici… upotrebili su izraz 'finansijski slom'."

TMZ je takođe naveo da je njegov tadašnji menadžer Skoter Braun savetovao Bibera da sa prodajom sačeka do januara 2023. zbog "poreske olakšice", ali on navodno nije želeo da čeka. Džastin Biber se o ovim tvrdnjama još nije oglasio, a The Tab je kontaktirao njegov tim za komentar.

Podeljene reakcije

Korisnici društvenih mreža nisu štedeli reči.

"Zar je Džastin stvarno došao kao hedlajner na Koačleu samo sa mikrofonom i MacBookom?" pitao se jedan komentator. Drugi je dodao: "Džastin Biber je bukvalno doneo laptop na Koačelu, uključio YouTube čet i fanovi mu biraju pesme."

Jedan komentar glasio je: "100.000 ljudi platilo je da gleda čoveka kako prebacuje po sopstvenom kanalu." Neki su otišli i korak dalje pa nastup proglasili najgorim do sada: "Džastin Biber je uspeo u nemogućem... sa mesta najgoreg nastupa u istoriji Koačele skinuo je Ketsej.“

S druge strane, mnogi su stali u Biberovu odbranu i poručili da je njegov nastup bio iskren i intiman.

"Godinama nije nastupao zbog bolesti i velikog mentalnog pritiska. Sama činjenica da je na sceni i da i dalje zvuči odlično uživo sve je što smo želeli i sve što nam treba. To je čudesno. Ako želite spektakl, idite u cirkus", napisao je jedan obožavalac.

(b92)

