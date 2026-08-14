ĆERKA MAJKLA DžEKSONA O ODRASTANJU SA OCEM ZA KOGA JE ZNAO CEO SVET: Školovali su se kod kuće i nisu ostajali na jednom mestu duže od godinu dana

Parsi Džekson, ćerka Majkla Džeksona, je retko kada govorila o tome kako je biti ćerka legendarnog muzičara.

Paris Džekson, ćerka Majkla Džeksona, je u očima javnosti od kad je bila dete. Sada, kao dvadesetosmogodišnja muzičarka, govori o odrastanju uz planetarno popularnog oca i čuvenom imanju „Neverlend” u Kaliforniji.

Paris je u podkastu kod Alek Kuper "Call her daddy" rekla da tamo zapravo nije odrastala i da je imala svakako jako specifično detinjstvo:

- Tamo sam provela samo prvih nekoliko godina života; budila sam se i išla u školu. Imali smo prostoriju koja nam je služila kao učionica, pa smo tako išli u školu - rekla je Paris, nakon što je objasnila da se školovala kod kuće.

- Ono što je bilo sjajno i što se kao dosledna nit provlačilo kroz celo moje detinjstvo – počevši upravo tada i nastavljajući se gde god da smo odlazili – bilo je pravilo: ako si dobra, obavljaš kućne poslove, pišeš domaći zadatak i radiš ono što se od tebe očekuje, onda vikendom možeš da ideš da vidiš životinje, voziš se na atrakcijama u zabavnom parku ili odeš u bioskop - objasnila je i dodala da "Neverlend" zapravo nije bio namenjen njima kao Majklovoj deci.

- Bilo je sasvim jasno stavljeno do znanja da sve te atrakcije nisu za nas, da nam ne pripadaju, već da su namenjene, znate, ugroženoj deci koja su neizlečivo bolesna i koja nisu mogla da odu, recimo, u Diznilend.

Paris je takođe ispričala da se praksa nagrađivanja za obavljanje kućnih poslova nastavila gde god da je porodica boravila, te da se nije odnosila samo na period odrastanja na imanju "Neverlend". Navela je da su često menjali hotele i da se obično nisu zadržavali na jednom mestu duže od godinu dana.

Objasnila je i da im „nije bilo dozvoljeno” da gledaju televiziju ili filmove, osim vikendom – i to samo ako su završili sve svoje obaveze – ili ako su proučavali nešto vezano za film.

Majkl je preminuo 25. juna 2009. u 50. godini života. Iza sebe je ostavio troje dece, Paris (27), Princa (29) i Bigija (24). Imanje „Neverlend” prodato je 2020. godine za 22 miliona dolara, nakon što je 2015. godine bilo ponuđeno na prodaju za 100 miliona dolara.

