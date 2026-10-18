ĆERKA VORENA BITIJA PROMENILA POL, A ON JE NA KRAJU NAZVAO GENIJEM: Njena mlađa sestra danas je nova zvezda Holivuda

Ela Biti, ćerka Vorena Bitija i Anet Bening, postaje sve uspešnija glumica u Holivudu, a kritičari i publika hvale njen talenat i gracioznost.

Mlađa ćerka legendarnih glumaca Vorena Bitija i Anet Bening osvaja Holivud. Postaje sve uspešnija glumica koju hvale i kritičari i publika. Ne zamera joj se poznato poreklo, pa je ne prati etiketa "nepo bebe", već se ističe da je izuzetno talentovana, a pritom i veoma graciozna.

Ela Biti (26) ponosno ističe da joj slavni roditelji Voren Biti i Anet Bening izuzetno podržavaju u njenoj glumačkoj karijeri, kao i da je izuzetno zahvalna što je odrasla uz prave legende, od kojih je mnogo naučila.

Komentariše se da ćerka čuvenog para izuzetno fizički podseća na majku i oca, a posebno se naglašava njen damski imidž i ponašanje.

Ćerka Vorena Bititja i Anet Bening nova zvezda Holivuda

Ela je najmlađe dete čuvenog para. Još od malena je znala da želi da krene stopama svojih slavnih roditelja. "Igra pretvaranja, maštanje – to je bio način na koji sam doživljavala svet. Znala sam da sam takva, a da nisam ni bila svesna da će mi to postati profesija", rekla je prošle godine za Interview.

Nakon što je u maju 2022. godine diplomirala na Džulijardu, počela je da gradi karijeru u Holivudu. U martu 2024. godine debitovala je na Brodveju u predstavi "Appropriate", a kasnije je dobila glavnu ulogu u Netfliksovoj kriminalističkoj antologijskoj seriji "Monster: The Lizzie Borden Story".

"Potpuno sam svesna da postoji određena privilegija, kao i veća izloženost javnosti, kada su vam roditelji poznati glumci. I zaista se nadam da mogu da ponudim nešto što ima smisla", izjavila je 2024. za "Vogue".

Iako je i sama zvezda u usponu, Ela je odrasla u garderobama svoje majke i na setovima projekata čuvenih roditelja. Za magazin "Vogue" ispričala je da je, kao tinejdžerka, posećivala oca dok je režirao romantičnu komediju Rules Don’t Apply 2016.

Bila je uz svoje roditelje i na crvenim tepisima počevši od 27. dodele priznanja "Kennedy Center Honors" 2004. kada je imala svega četiri godine. A 2016. pratila je roditelje na projekciji filma 20th Century Women.

O glumi je učila od roditelja, ali i od legendarnih predavača na Džulijardu, koji su joj rekli da su glumci "kanal za ispoljavanje likova", što znači da je bolje da ljudi znaju što manje o tome ko je ona zapravo, kako je objasnila.

"Najdraža mi je bila njihova poruka: 'Budi spreman, pa nećeš morati da se spremaš'", rekla je pre dve godine za "Women’s Wear Daily".

Najvažniji saveti koje je dobila od roditelja

Ela Biti je ranije za "People" otkrila da je najvažniji savet koji je dobila od majke, trudi se da živi u skladu sa tom preporukom: "Budi ljubazna, ophodi se prema ljudima sa poštovanjem, vredno radi i budi zahvalna". Isto je ispričala i za "Vogue", dodavši da joj je otac govorio da nikada ne kasni.

"Budi ljubazna – jer uvek će postojati neko ko je lepši, šarmantniji, zanimljiviji. Ako se pojaviš i budeš ljubazna, to ti mnogo znači", istakla je još jednom majčine savete.

Kroz karijeru je prati i ono što je naučila sa filmskih setova gde su glumili njeni roditelji, koji su karijere počeli pre više decenija. "Samo gledam svoju mamu iza pozornice, gledam kako naporno radi, čak i samo posmatranje kako ona pamti svoje replike je važno jer tako sada učim svoj dijalog", istakla je za VVD.

Večiti neženja Voren Biti oženio se u 54. godini

Ljubavna priča Vorena Bitija i Anet Bening je nalik filmu.

Pre nego što je upoznao Anet, slavnog glumca pratila je reputacija najvećeg holivudskog zavodnika i večitog neženje. Povezivali su ga sa brojnim poznatim ženama poput Madone, Dajane Kiton, Džoan Kristi, Natali Vud i Džoan Kolins koja je otkrila da je od nje tražio da abortira.

Anet Bening upoznao je na poslovnom ručku 1990. godine pre snimanja filma "Bugsy", gde su oboje igrali. Kako je otkrio, planirao je da ne pravi bilo kakve romantične poteze prema svojoj partnerki na filmskom platnu, kako ne bi ugrozio projekat. Ali je hemija među njima bila jača od planova.

Kasnije je ispričao je da je tokom njihovog prvog susreta, za manje od 20 sekundi, potpuno zaboravio na hranu i shvatio da će mu Anet promeniti život iz korena. I to se dogodilo.

Razlika od 21 godine (on je imao 53, a ona 32 godine kada su se upoznali) nije bila prepreka.

Voren Biti je nakon venčanja rešio da se gotovo potpuno povuče iz sveta glume i režije duže od jedne decenije. Izjavio je da su mu deca zanimljivija od bilo kojih filmova koje bi mogao da snimi. Sa druge strane, Anet Bening je nastavila da gradi sjajnu karijeru što potvrđuju njene uloge u filmovima "Američka lepota", "Klinci su u redu", "Nijad".

Biti se pre braka sa slavnom koleginicom nije ženio, dok je njegova supruga, pre holivudske karijere, bila u braku sa Dž. Stivenom Vajtom, koreografom scenskih borbi i glumcem.

Čuveni par Anet Bening i Voren Piti kažu da njihov brak opstaje uz međusobno poštovanje i činjenicu da su veoma različiti, što održava strast i dinamiku, ali da u isto vreme žele potpuno iste fundamentalne stvari u životu.

Kako je Biti važio za velikog ženskaroša (pisalo se da je spavao sa 12.000 žena što je on negirao) sumnjalo se da njegov brak sa Anet neće potrajati. Tokom 2010. godine, kada je glumica promovisala film "The Kids Are All Right", njen tim je zabranio novinarima da postavljaju pitanja o njenom suprugu. To je lansiralo priču o razvodu i o tome da par spava u odvojenim sobama. Sve se zavšilo na glasinama.

Najveći potres doživeli su krajem 2022. godine kada je protiv Vorena Bitija podneta tužba za seksualno zlostavljanje. Žena po imenu Kristina Hirš optužila je glumca da je iskoristio svoj status zvezde i primorao je na intimni odnos 1973. kada je ona imala 14 godina, a on 35. Ogroman medijski pritisak pratio je tada čuveni par, a Anet je ostala uz supruga.

Starija ćerka se izjašnjava kao transrodna osoba

Biti i Bening imaju još troje dece. Sin Bendžamin Biti (32) studirao je pozorišnu umetnost na Univerzitetu Nortvestern. Bavi se glumom, uglavnom u teatru i kroz manje filmske uloge. Ćerka Izabel Biit (29) je scenaristikinja i rediteljka. Povremeno se bavi i glumom.

Napisala je i režirala nekoliko kratkih filmova kao što su "Murder Tag" i "Get Loved", a takođe piše skečeve za improvizacione komedije.

Najstariji sin Stiven Ira Biti (34) rođen je samo mesec dana nakon premijere filma "Bugsy". Sa 14 godina je počeo svoju tranziciju i javno se deklarisao kao transrodni muškarac, pa promenio svoje ime (po rođenju su ga nazvali Ketlin).

Sa 18 godina je zvanično promenio ime u Stiven Ira i započeo proces medicinske tranzicije kako bi njegov fizički izgled u potpunosti odgovarao njegovom rodnom identitetu.

Voren Biti u početku nije podržavao svog sina, čak je i sa suprugom imao razmirice nakon što se Stiven izjasnio kao transrodna osoba. Anet je podržavala njihovog naslednika, a kasnije je to uradio i čuveni glumac pa je o Iri rekao: "On je revolucionar, genije i moj heroj, kao što su i sva moja deca".

Stiven Ira Biti je uspešan pisac, pesnik i aktivista. Završio je prestižnu radionicu za pisce na Univerzitetu u Ajovi, a svoj glas i platformu koristi za odbranu i edukaciju o pravima LGBTQ+ zajednice.

(Blic Žena)

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