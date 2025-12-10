DA LI JE PREPOZNAJETE? Ovo je Pamela Anderson danas i potpuno je promenila izgled (FOTO)

Počinje nova era Pamele Anderson, a ovakvu promenu izgleda niko nije očekivao od nje

Pamela Anderson je decenijama bila plavuša, što je još od "Čuvara plaže" postao njne zaštitni znak.

Ipak, u poslednjih nekoliko godina, glumica se u potpunosti odrekla šminke u korist što priordnijem i jednostavnijem izgledu, a nedavno je promenila i boju kose, što je bilo pravo iznenađenje.

Tu novu sebe, predstavila je i na naslovnoj strani magazina Pipl. Plave dugačke uvojke je zamenila riđom kovrdžavom i znatno kraćom kosom.

Mnogo toga se promenilo u njenom životu od 2023. godine, kada je objavila memoare „LJubav, Pamela“ i dokumentarni film „Pamela, ljubavna priča“. U njima je otkrila ženu koja žudi da bude viđena onakva kakva jeste, a ne njena ličnost ili njen ljubavni život. Još veću pažnju javnosti dobila je kada je donela odluku da se "oslobodi" šminke na Nedelji mode u Parizu 2023. godine.

- Sećam se da sam pomislila: "Niko neće ni primetiti" - i ljudi su primetili - rekla je za Pipl i kako kaže, još uvek je iznenađena reakcijom.

- LJudi mi dolaze sa svojim ćerkama i zahvaljuju mi se što sam to uradila. Drago mi je što je to imalo uticaja. Ko bi pomislio da ću ja biti ta devojka?

NJeno ime se 90-ih povezivalo sa "fatalnom plavušom", ali ona danas živi potpuno drugačijim životom.

Živi u Vankuveru gde uživa u renoviranju bakine kuće. Dane provodi okružena prirodom i životinjama, bavi se baštovanstvom, meditacijom i uzgojem sopstvene hrane.