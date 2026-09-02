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"DOĐE GAZDA I PITA KOLIKO KOŠTAŠ": Goca Božinovska iskreno o prostituciji na estradi

Nakon smrti supruga Zorana Šijana, fokusirala se na porodicu, raduje se životu i ne želi da se vraća u prošlost.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Folk pevačica Goca Božinovska otvorila je dušu i progovorila o prostituciji na estradi. Ona je priznala da zna ko su pevačice koje se bave ovim poslom, ali i da se i sama tokom karijere na nastupima suočavala sa nepristojnim ponudama.

Goca Božinovska je ispričala da joj je jednom prilikom gazda lokala u kom je pevala nudio novac za intimne odnose, nakon čega je pobesnela i više se tamo nikada nije vratila da peva.

"Uvek je to bilo prisutno, mi kolege smo znali između sebe šta se dešava i ko se time bavi. Ja odem na tezgu pojavi se neki gazda i pita koliko da ti dam, koliko koštaš. Ja sve mislim priča o tezgi, a on kao ne nego koliko koštaš posle tezge. Ma marš bre, zbog toga sam toliko tezgi izgubila u životu. Ranije se to krilo, ali mi smo uvek između sebe znali koja se time bavi. Šta im vrede te prljave pare, odeš u dva sa dva i to ti je to", iskrena je bila Božinovska.

Muž je ostavio zbog prve komšinice

Pored estradnog života, pevačica je prošla i kroz tešku dramu u privatnom životu jer ju je pokojni suprug Zoran Šijan ostavio zbog komšinice. Goca i Gorana su bile prve komšinice i drugarice sve do 1996. godine, kada je Šijan napustio nju i decu — ćerku Zoranu i sina Miroslava (Mirka) upravo zbog Gorane.

"Ta žena mi je uništila porodicu, ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve okej. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja", otkrila je pevačica.

Tragedija i čuvanje sina

Nakon što je Zoran Šijan ubijen, Goca je u trenucima tuge i brige za porodicu rekla sinu Zlate Petrović da čuva njenog sina Mirka. Danas, pevačica ističe da se raduje životu i da više ne želi da se vraća u prošlost.

(Blic)

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